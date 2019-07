Hallan a una mujer muerta que anunció que estaba en peligro

"Estoy pidiendo por favor que se investigue, que se averigüe lo que está pasando conmigo, que no quede impune". Estas frases forman parte del testimonio que Patricia Rosado grabó en un alarmante vídeo en República Dominicana, su país de orígen, el 27 de febrero de 2019. Cinco meses después desapareció en Madrid y finalmente el pasado jueves fue hallada muerte en el río Tajo, en la zona del Barco de Pasaje.

Antes de morir, Rosado, publicó el vídeo en las redes sociales: "Estoy luchando por mi vida. Estoy intentando mantenerme viva". Un situación, según afirmaba la joven, que también vivió en España, en donde residió durante 16 años. Precisamente, desapareció tras su vuelta a Madrid.

"No sé lo que quieren hacer conmigo. Intentan quitarme la vida por alguna razón que yo desconozco totalmente", expresaba Rosado. "Tengo 30 años de edad. Soy vegetariana desde hace tres años. No sé si eso tiene que ver con algo de lo que está pasando". La joven denunciaba que Naciones Unidas "no está haciendo nada con el tema de lo de Venezuela", mientras ella no podía dormir porque "en cualquier momento vienen a por mí", presagiaba.

"Que no se tenga en cuenta mi color de piel. Por ser negra". Con estas palabras Patricia Rosado terminaba su grabación no antes sin dejar de repetir en varias ocasiones "Que se investigue, por favor, que se investigue".

El cadáver que encontraron los bomberos de Toledo este jueves, 19 de julio, era de una mujer de 31 años. Ese día, el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó que a las 9.02 horas recibieron el aviso, alertando de lo que podría ser un cuerpo flotando en el Tajo.

Las mismas fuentes precisaron que el cadáver fue localizado en la zona del Barco de Pasaje, cerca de la presa de la Plaza del Diamantista, lugar hasta el que se trasladaron los bomberos, la Policía Nacional y Local y una UVI.

Los bomberos rescataron el cuerpo del río y el médico de la UVI certificó el fallecimiento de esta persona.

Horas más tarde, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha explicó que la denuncia por la desaparición de esta mujer la presentó un familiar de la ahora fallecida el 11 de julio por la noche, en una Comisaría de la Policía Nacional en Madrid.