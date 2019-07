Una británica culpa a la altura de las barandillas de la muerte de su novio por 'balconing' en Magaluf

"Retuitealó para salvar vidas". Este es el mensaje que ha lanzado la británica Mia Smith en Twitter y que se ha hecho viral, con el texto que lo acompaña, en él la joven relata que su novio, Freddie, falleció el mes pasado víctima de balconing en Magaluf "durante un viaje de trabajo". Smith denuncia la altura mínima legal para las barandillas de los balcones en España, que apenas llegan a la cintura, lo que en su opinión propicia los accidentes.



Mia Smith comienza explicando el fallecimiento de su novio y lamenta que no es el primero ni tampoco será la última víctima precipitada por un balcón en el extranjero. Relata que los dos últimos meses ya han sido cuatro los accidentados con resultado de muerte durante sus vacaciones, a parte de los que quedaron heridos. Aunque estos sucesos se repiten "alredor del mundo", la mayoría tienen lugar "en España y en las islas españolas", dice acusando al archipiélago balear En España, continúa la joven, la altura mínima legal para los balcones de 3,7 pies (alrededor de 1,12 metros ), lo que coincide, subraya con la altura aproximada de la cintura de la mayoría, y una altura que llama a los accidentes, viene a decir.





Retweet to save a life ?? pic.twitter.com/dMG5xlQred — Mia Smith (@mmiassmith) 17 de julio de 2019

Esta denuncia, que ha motivado multitud de reacciones en la red social, llama la atención teniendo e cuenta la campaña que de nuevo este año ha puesto en marcha el Reino Unido en su país, en colaboración con el Govern para alertar del fenómeno del balconing. No es la primera vez que se hace una iniciativa de este tipo para evitar más víctimas e incluso una joven británica participa en la campaña contando que su novio también falleció precipitado y promoviendo que no pongan más turistas su vida en peligro.



Las autoridades británicas recomiendan a los jóvenes registrarse en el hotel en sus redes sociales, "para que sea más fácil de encontrar al final de la noche·". También se anima a crear un grupo en WhatsApp para mantenerse en contacto entre los amigos, no dejar que ninguno regrese solo al hotel y no dar más alcohol a una persona que ya se encuentre ebrio. El contenido de la campaña incluye videos cortos e imágenes para Instagram y Facebook. Además, se anima a compartir el contenido en facebook.com/stickwithyourmates y @travelaware y utilizar la etiqueta #stickwithyourmates.