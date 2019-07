Un incendio obliga a desalojar el Oceanogràfic de Valencia

Un incendio en el Oceanogràfic de València ha obligado a desalojar esta manaña el centro de animales marinos de la capital del Túria cuando estaba repleto de visitantes, según ha podido saber Levante-EMV por personas afectadas que han sido evacuadas hace apenas unos minutos, en torno a las once de la mañana.





Las imágenes del incendio.

Las llamas, cuyo origen y localización aún no ha trascendido aunque Bombers València han señalado que el siniestro ha comenzado en una torre exterior prefabricada ubicada en la zona de bajada a los tiburones, han provocadoy gran parte del área metropolitana. El fuego ha desatado inmediatamente todas las alarmas por las grandes llamaradas que se veían salir del interior de las instalaciones y la enorme humareda generada.Según testigos presenciales que han sido desalojados por el incendio en el Oceanogràfic, el centro marino estaba repleto de visitantes y niños en el momento en que se ha desatado el fuego. "No sabemos muy bien dónde están las llamas -relatan estos testigos-, pero: niños, visitantes, trabajadores... todos los que estábamos dentro hemos tenido que salir".Fuentes de Emergencias y del Oceanogràfic de València han señalado que no hay que lamentar daños personales en el incendio. Los animales no han sufrido tampoco ningún mal como consecuencia del siniestro. En torno a las 11.20 horas había cuatro dotaciones de Bombers València y dos dotaciones de Policía Local trabajando en el lugar del suceso, quede comenzar."La evacuación se ha desarrollado con absoluta normalidad y los trabajadores habían ensayado hace poco tiempo un plan de emergencias", según fuentes del Oceanogràfic, que han indicado que ahora se evaluarán los daños provocados por el incendio y limpiarán la zona con el fin de abrir mañana mismo.Según fuentes del Oceanogràfic,(una torre exterior) ubicada en la zona de los tiburones. Minutos después de desatarse el fuego en el acuario, que ha empezado cerca de las once de la mañana, los bomberos han dado por controlado el siniestro en la parte exterior de la estructura afectada mientras que seguían trabajando en la zona interior. Poco después, se ha dado por apagado.Según fuentes del acuario, el incendio se ha extinguido en unos 20 o 25 minutos, aunqueporque ha ardido el acceso a la torre norte de Océanos, hecho con piedra artificial de poliuretano, el material utilizado para fabricar las fallas. "El fuego ha sido muy localizado y ha dañado la estructura de esa torre de roca artificial, ha sido superficial y no ha afectado a la parte de abajo", donde se encuentran los tiburones, según las fuentes del acuario valenciano.Como consecuencia delel acuario permanecerá cerrado el resto del día y el centro devolverá el dinero a todos los visitantes. Los afectados pueden reclamar la devolución de su entrada y recabar información en el siguiente número de teléfono 960 470 647