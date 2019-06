Tras 18 años del asesinato de Urbana Ramos hallan tres huellas del marido

de una causa en la que el juez acuerda el sobreseimiento provisional y su archivo

Han transcurrido dieciocho años del asesinato de Urbana Ramos Plasencia, cuyo cadáver fue descubierto en las primeras horas de la mañana del 9 de noviembre de 2001 con heridas de arma blanca junto a su coche en una vía de tierra que conduce a plantaciones de plátanos, cerca de la carretera que une Adeje y Los Gigantes. Tras archivarse la causa en dos ocasiones y reabrirse en otras dos, hoy por hoy siguen descubriéndose nuevos indicios que podrían arrojar luz sobre el crimen de esta mujer, madre de dos hijos y que aquella mañana iba a formalizar una demanda de divorcio de su marido, sobre quien han recaído las sospechas desde un principio, aunque hasta la fecha -como señala el juez instructor en un auto de fecha de 21 de junio-, "siguen sin existir pruebas o indicios racionales de la autoría del crimen".

Las últimas evidencias recopiladas en este caso corrieron a cargo de investigadores de la Guardia Civil, quienes aportaron al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arona un informe dactiloscópico realizado dentro y fuera del vehículo propiedad de Urbana Ramos Plasencia que ha aportado novedades después de 18 años de investigaciones. Así, en dicho estudio criminológico, los investigadores hallaron una huella dactilar en el espejo retrovisor interior que nunca pudo ser identificada.

"Sin embargo, tras pedir referencia de las huellas dactilares a todos los varones que habían tenido una relación directa con la víctima y compararlas con las halladas en el exterior del cristal trasero derecho del vehículo, se ha concluido por parte de los peritos del Instituto Armado que han elaborado este informe dactiloscópico el 25 de marzo de 2019 que estas últimas pertenecen a A. M. A.", se señala en dicho auto.

Félix Ríos, perito criminólogo de la acusación particular que ejerce uno de los hijos de la víctima y que representa la letrada Yaremi Padrón, sostiene que dichas huellas ahora identificadas "encajan de forma contundente con la reconstrucción del crimen realizada hace años y que ahora se completa".

Añade el experto en el escrito presentado por esta parte a finales de mayo para incorporar a las actuaciones los nuevos indicios que "hasta el momento existían múltiples indicios que apuntaban hacia el hombre como el principal sospechoso de la muerte de Urbana Ramos, pero nada que pudiera situarlo en tiempo y espacio en el vehículo, entendiendo este como el escenario del crimen".

El perito criminólogo destaca en su informe que "no podemos mirar a otro lado y creernos que las huellas ahora identificadas son producto del azar, o de buscar una llanta en el maletero el día antes del crimen, como manifestó el propio investigado cuando se le tomó declaración en el año 2001, ya que se hubiesen encontrado más huellas, o al menos alguna en el maletero, resultando que las tres ahora identificadas están en el cristal trasero del coche, correspondiente a la puerta que tuvo que ser abierta para registrar los asientos traseros del vehículo, donde se encontró un sobre vacío dentro de una bolsa".

En dicho sobre se sospecha que habría contenido los papeles de la demanda de divorcio que la víctima iba a formalizar aquella misma mañana.

La acusación particular reitera que las nuevas pruebas unidas a la causa "reflejan una situación que permite finalizar la fase de instrucción", por lo que solicita "la apertura del juicio oral contra A. M. como autor del asesinato de Urbana Ramos, ya que él mismo admitió en 2001 que no usaba el vehículo hacía meses y que, además, lo que tocó en su día fue el maletero, no la puerta trasera ni el cristal de la misma".

A pesar de lo anterior, en el auto dictado el pasado 21 de junio, el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arona, Rayco Piñero Pérez, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, aunque contra dicha disposición cabe interponer recurso de reforma o de apelación.

Si se cierra la causa ahora, sería, junto con los autos dictados en 2005 y 2012, la tercera vez que se archiva.

Ríos: "Es una evidencia que lo sitúa en el lugar del crimen"

Ante el reciente hallazgo de estas pruebas, el criminólogo y perito judicial Félix Ríos señala que "la identificación de tres huellas del investigado en el cristal de la puerta que tuvo que ser abierta para llevarse documentos del sobre encontrado vacío en el coche de Urbana Ramos representa para nosotros una evidencia ineludible que lo sitúa en el escenario del crimen. No aparece ninguna huella identificable de otra persona en el coche ni en el maletero, que es donde el investigado declaró que había manipulado la noche anterior". Ríos añade que "a todo esto hay que unir el despertador encontrado en el dormitorio del investigado, con la alarma puesta una hora antes de que Urbana Ramos se despertara, testimonios que aseguran que la perseguía y no se quería divorciar -ese día se formalizaba el divorcio y son los documentos que desaparecieron del coche-, y especialmente el carácter personal que implican las 13 puñaladas post mortem infligidas al cuerpo de la mujer. Entendemos que con mucho menos, si el crimen se hubiera cometido hoy, este señor ya estaría al menos en prisión preventiva y posiblemente a la espera de juicio, pero en este caso ni siquiera hemos tenido la ayuda de la Fiscalía, ausente en todas las declaraciones que se han efectuado, y sin haber pedido una sola prueba de investigación", denuncia el perito, que concluye: "Parece que el asesinato sin resolver de mujeres en el pasado no merece la misma atención que los actuales. Tristemente seguimos luchando en este caso solo con la ayuda del municipio de Guía de Isora".