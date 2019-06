Tres jóvenes detenidos por una paliza mortal a un hombre en Oviedo

Tres jóvenes permanecen detenidos en dependencias policiales de Oviedo como sospechosos de haber participado en la paliza del joven David Carragal, hace una semana, cuando regresaba a casa desde las fiestas de la Florida y cuyas graves lesiones le provocaron ayer la muerte.

Se trata de tres jóvenes de Llanes, aunque uno de ellos reside actualmente en Oviedo, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Los tres detenidos se personaron voluntariamente en las dependencias policiales para declarar sobre su implicación en la agresión del joven de 33 años y residente en Oviedo.

Los tres arrestados han dicho que la víctima les increpó y que uno de ellos hizo el gesto de darle una patada, pero que ni siquiera saben con seguridad si llegaron a darle.

Afirman que no eran conscientes de su implicación porque esa noche hubo más peleas en las fiestas y no relacionaron la magnitud y detalles publicados en los medios de comunicación con lo que para ellos no fue más que un altercado. El incidente, sostienen, no fue por tabaco como apuntan algunas informaciones, ya que ellos son deportistas y no fuman. Explican que se encontraron en un semáforo con el fallecido, que iba con dos chicas y hubo cruces de miradas.

El joven de 33 años les habría increpado y fue en ese momento cuando uno de los tres jóvenes le hizo el gesto de darle una patada pero no saben con seguridad si le llegó a dar. No tiene la certeza de haberle tocado o si se desequilibró al esquivarla. Vieron cómo se tambaleaba pero no llegaron a verlo en el suelo porque salieron corriendo.

Mientras, la Policía mantiene abierta la investigación y agradece la aportación de todos los datos que puedan ofrecer posibles testigos de los hechos.



"No se lo merecía", dice la familia del joven

Destrozados y "en una nube para mal". Así está la familia del joven fallecido ayer después de luchar durante una semana por su vida tras recibir una brutal paliza el pasado lunes cuando volvía a casa tras las fiestas de La Florida. David falleció en el HUCA a primera hora de la tarde de ayer. Su estado se había agravado desde el viernes y, pese a que luchó todo lo que pudo y los médicos hicieron "milagros", no pudo ser. Su vida se apagó y su muerte conmocionó a toda Asturias, especialmente a su localidad natal, Cudillero, y a Oviedo, donde vivía.

"Sano, viajero y con muchos amigos". Así recuerdan en Cudillero a David, un joven que se interesó por el deporte a edad muy temprana y nunca dejó atrás esa pasión que convirtió también en oficio. De hecho, el deporte marcó su vida. Fue socorrista en Cudillero en la temprana juventud y más tarde monitor en un gimnasio de Piedras Blancas, entre otros trabajos. También estudió Magisterio por esta especialidad.

Eran conocidos sus viajes estivales a Estados Unidos, donde trabajaba como monitor de campamento. El próximo viernes 28 tenía previsto repetir viaje si no fuera por el desgraciado encuentro tras las fiestas de La Florida. Actualmente, residía en Oviedo. Como era un forofo de la orquesta "Panorama", agrupación que actuó en las fiestas del barrio ovetense, decidió adelantar su viaje a Asturias.