Intenta violar a una joven y amenaza de muerte a un testigo en Tacoronte

Miembros de la Policía Local de Tacoronte detuvieron en la mañana de ayer a un hombre de 39 años de edad, identificado como R.L.G, como presunto autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa y otro de amenaza de muerte con arma blanca.

Los hechos ocurrieron poco después de las 8:15 horas en las inmediaciones del campo de fútbol de la zona de El Cantillo.

Según el relato ofrecido por la afectada y varios testigos a los funcionarios, el ahora acusado se bajó la cremallera del pantalón y se sacó el pene, después se abalanzó sobre la joven, de 24 años, y la agarró del cuello. La víctima consiguió soltarse, salió corriendo y empezó a gritar, lo que alertó a varios ciudadanos.

Uno de los testigos estaba en la cantina del campo de fútbol y, al escuchar los gritos, corrió a ver qué ocurría. Al tratar de ayudar a la mujer, el ahora acusado llegó a girarse hacia él y lo amenazó de muerte con un cuchillo que portaba en una mano.

Ante la gravedad de la situación, el vecino cogió una piedra para hacerle frente al presunto agresor sexual.

La joven presentó una erosión en una de sus muñecas, provocada supuestamente por el individuo al tratar de lograr su objetivo.

Los policías locales intervinieron al ahora arrestado dos armas blancas y un destornillador.

Cuando era arrestado, el acusado no paraba de decir "no pude hacerlo, no pude hacerlo", como si estuviera obsesionado.

Posteriormente, acudió una patrulla de la Guardia Civil del puesto principal de Tacoronte, que se hizo cargo de recoger al detenido, los cuchillos y la herramienta citados.

R.L.G. será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de La Laguna lo largo de las próximas horas como presunto autor de un delito de agresión sexual sin acceso carnal, en grado de tentativa, y otro de amenaza de muerte.