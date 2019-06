La Policía Nacional analiza el teléfono del exnovio de la víctima

Agentes de la Policía Nacional están analizando el móvil de la expareja de la trabajadora de Iveco que se quitó la vida el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros de trabajo, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La pericial forense se está llevando a cabo después de que el pasado jueves el exnovio entregara su móvil tras prestar declaración en sede policial, donde acudió de forma voluntaria por la "presión" que estaba recibiendo estos últimos días, indicaron las mismas fuentes. Ante los investigadores, esta persona negó haber sido ser el autor de la difusión de las imágenes y facilitó su teléfono a los agentes. Una de las versiones que ha circulado en los últimos días es que la víctima mandara por error el vídeo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares abrió unas diligencias para investigar la difusión del vídeo tras recibir el atestado policial de lo sucedido.

La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.

Una concentración convocada por Movimiento Feminista de Madrid recordó este viernes a la trabajadora de Iveco que se quitó la vida y exigió la "normalización de la sexualidad femenina". Durante el homenaje, celebrado en la Plaza de los Cubos y convocado por el Movimiento Feminista de Madrid, se leyó un manifiesto que incidió en que este suicidio "no es un caso aislado". El texto censuró el tratamiento del acoso sexual en el Código Penal y la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a los que calificó de "inoperativos" ya que, desde su óptica, "no garantizan que la empresa, testigos y autoridades" la apliquen. Apuntó que este caso "forma parte del sistema patriarcal". Tras la lectura del manifiesto se guardó un minuto de silencio y, posteriormente, los presentes corearon consignas como "ni una menos, vivas nos queremos", "Inspección, haz tu trabajo" o "Manada laboral, terrorismo patriarcal". La presidenta de la Federación de asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid, Elena de León, aseguró que existe un "déficit" en las políticas estatales y regionales a la hora de tratar "los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". "No se da el paso para hacer políticas centradas en la libertad sexual de las mujeres y de manifestar su deseo libremente", incidido De León, que afirmó que, de haber sido un hombre el protagonista de los vídeos "seguramente todo el mundo lo habría aplaudido".

Nueva campaña

El inspector de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, Gonzalo Álvarez, advirtió de que "jamás se debe reenviar" un vídeo que implique ciberacoso, en caso de recibir este tipo de contenido en el móvil u otras plataformas, porque constituye un delito. Álvarez hizo estas declaraciones durante el acto de presentación de la campaña de prevención denominada El ciberacoso está conectado, reconócelo.