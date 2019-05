Aparece con vida la estudiante española desaparecida en París

Natalia Sánchez Uribe, la joven española de 22 años que desapareció en París el pasado miércoles 1 de mayo, ha sido encontrada en buen estado de salud, según ha confirmado la Guardia Civil.



El Instituto Armado ha explicado que la joven, que cursaba un Erasmus en la Universidad de la Sorbona de París, se encontraba "bien" aunque estaba "desorientada" y que ha sido ingresada en un hospital.



Al parecer, la estudiante mallorquina ha sido localizada deambulando por las calles de París, en un estado de desorientación y confusión. Se ignora donde ha pasado Natalia Sánchez los días que han transcurrido desde que no se tuvo noticias de ellas, el pasado 1 de mayo.



Desde la Fundación Quién Sabe Dónde global, han explicado también, por parte de la familia, que la joven ha sido localizada y que se encuentra "bien". La familia solicita "ahora un tiempo para su intimidad y recuperar la calma", según han detallado.





Podemos confirmar por la familia que Natalia, desaparecida en #Paris ha sido localizada y está bien. La familia solicitan ahora un tiempo para su intimidad y recuperar la calma.

Gracias a todos!! — QSD desaparecidos (@QSDglobal) 8 de mayo de 2019

Este mismo miércoles, el padre había pedido que "se respete su intimidad", que "no se difundan datos o imágenes de sus redes sociales" y que "se eviten hipótesis o especulaciones gratuitas".En declaraciones publicadas a través de la Fundación Quién Sabe Dónde, también ha agradecido a los medios de comunicación y a las personas interesadas por el casoLa familia de Natalia Sánchez Uribe, denunció que estaba desaparecida desde el pasado día 1., ya que sus padres residen en Calvià.La joven estudia Económicas en Barcelona, aunque desde el pasado septiembre reside en París, donde realiza un curso de Erasmus. Su familia reside en Calvià, donde presentó la denuncia de desaparición ante la Guardia Civil.La mañana de su desaparición,, pues se acababa su contrato en el piso en el que había vivido hasta entonces, en el distrito 14, al sur de París.Su nueva compañera de piso dio la alerta tras quedar sin noticias de la joven, que había dejado ya dos maletas por la mañana y había vuelto a su casa anterior para recuperar el equipaje restante. Sin embargo, no volvió a tener noticias de ella.dentro, según informó este lunes la universidad en la que estudia en un mensaje al que tuvo acceso Efe.Los padres de la estudiante mallorquina Natalia Sánchez Uribe,, pidieron este martes que su caso no se convierta en un "circo".Su padre, que se ha desplazado a la capital francesa, explicó que estaban siguiendo de cerca y con el apoyo del consulado español los avances de las pesquisas, que estaban en manos de la Policía francesa enLas autoridades consulares se reunieron con la familia, a la que están acompañando en sus gestiones, confirmaron fuentes diplomáticas.