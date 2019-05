The Sun publica que una turista contrae un "misterioso virus" en Tenerife

El marido de la turista cuenta la noticia al diario The Sun . Elaine Ruddick, de 57 años, ha contraído un "misterioso virus" mientras se encontraban de vacaciones en Tenerife. Desde el pasado viernes, 19 de abril, está en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Canarias de la Isla, con neumonía y una infección viral.

Su marido Charlie pide ayuda desesperadamente a través del diario británico porque su seguro se ha negado a pagarle la estancia médica en Tenerife ya que los Ruddicks no habían revelado el enfisema de la enfermedad pulmonar de Elaine.

La familia y amigos son los que están cargando con los gastos médicos y la estancia en Tenerife, que según Charlie, se alargará durante un mes, lo que puede suponer 7.500 libras.

"Estoy preocupado por lo que va a pasar", trasmite Charlie a The Sun. Nunca he llorado tanto en toda mi vida. Ha estado tocando por más de una semana. Ella sigue siendo muy crítica, pero afortunadamente se está volviendo un poco más estable. "Honestamente, no sé si ella va a vivir o no".

Para Charlie las vacaciones en Tenerife "están siendo una pesadilla". Mientras tanto, los amigos han creado una página de recaudación de fondos. En este portal incluyen este mensaje "Como la mayoría de ustedes sabrán, Elaine ha tenido algunos problemas con su salud en los últimos años, pero es una verdadera luchadora".

Y es que Elaine sufrió un derrame cerebral en febrero de 2015. Entonces, su marido abandonó el trabajo para cuidarla a tiempo completo, después de que ella se quedará parcialmente paralizada en la pierna y la mano izquierda. De esta enfermedad, según cuenta el marido, ya estaba recuperada completamente cuando llegó a Tenerife, donde su salud se deterioró dramáticamente.