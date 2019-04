Una inspección policial a un comercio de Canarias desemboca en una alerta sanitaria a nivel nacional

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición , dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha lanzado una alerta nacional sobre una serie de productos alimenticios a raíz de una inspección policial realizada el pasado 25 de febrero en un comercio de Arrecife.

La inspección fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana e Intervención (USCI) de la Policía Local de Arrecife y de la Unidad de Estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, al tener conocimiento de que en dicho establecimiento se pudieran estar vendiendo productos alimenticios que contienen derivados del cannabis .

En la inspección del establecimiento, que además carecía de autorización administrativa para la venta de productos alimenticios, se localizaron en un expositor diferentes artículos fabricados con derivados del cannabis, como galletas, té, café, chocolate, chupa chups y gominolas, todos sin registro sanitario y con deficiencias en el etiquetado.

Tenerife y Fuerteventura

A raíz del examen de diferente documentación, se pudo determinar que los productos estaban siendo distribuidos al por mayor desde una empresa con sede en la isla de Tenerife.

Por tal motivo, estos hechos fueron inmediatamente puestos en conocimiento de la Dirección del Área de Salud de Lanzarote, que inmovilizó la totalidad de los productos expuestos a la venta en los comercios que dicha empresa tenía en establecimientos de Arrecife y Puerto del Rosario, así como en la empresa distribuidora en la isla de Tenerife.

Posteriormente, y derivada de esta intervención policial y de los inspectores de Sanidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición notificó una alerta sanitaria nacional sobre estos productos, relativa al etiquetado incorrecto (no especifica el tipo de harina de cereal que contiene) y a la composición de un ingrediente no autorizado (derivado de Cannabis sativa) en galletas procedentes de Países Bajos.

Los datos de las galletas de chocolate y jengibre implicadas son: "Girl Scout Cookies Chocolate Kush" y "Girl Scout Cookies Ginger Kush" de la marca: Dr. Greenlove.

Otro de los productos afectados por la alerta sanitaria es "Cannabis Chocolate, CBD rich, Dark chocolate 40g, With hemp sedes & hazelnut pieces. Marca : City Seed Banks", por la ausencia de etiquetado en castellano con la presencia de alérgenos no traducidos (gluten, leche, huevos y frutos secos) así como ingredientes no autorizados (cannabidiol) en chocolate procedente de España.

Desde la Agencia aseguran que "se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI) y a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y piensos (RASFF)".