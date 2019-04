Bebe "diez cervezas de más", en un avión que se dirigía a Tenerife

Un turista, que bebió "diez cervezas de más", protagonista del último altercado en un avión que se dirigía a Canarias

En muchas ocasiones, muchos turistas británicos protagonizan altercados en el avión con el alcohol como protagonista. Ya sea rumbo a Canarias, o de vuelta hacia Reino Unido.

El último protagonista es Stuart Leith, un chef de 28 años de Mánchester que el pasado mes de marzo viajaba a Tenerife para ir a una despedida de soltero, según ha informado el medio británico The Daily Mail.

Leith reconoció ante el juez que bebió "diez pintas de cerveza o más" antes de llegar al avión de Ryanair. Justo al entrar, parte de la tripulación se dio cuenta del estado de embriaguez de Stuart Leith, pero todo empeoró cuando le pidieron que se pusiera el cinturón de seguridad, algo a lo que se negó, poniéndose de pie e insultado a una azafata.

Alertaron a la policía, que entró dentro del avión y se llevó detenido a Leith a la comisaría del aeropuerto de Mánchester. A pesar de ello, pasada algunas horas, lo acompañaron a un nuevo avión para que pudiera volar y unirse a sus compañeros en Tenerife.

"Mi cliente admite que hizo una gran estupidez", admitió la abogada, mientras que desde Ryanair reconocieron que lo que hizo "no fue tan grave" como para que no pudiera acceder a otro de sus vuelos: "No es lo suficientemente serio como para que nuestra compañía, quien tiene la discreción de rechazar a alguien en un vuelo, lo dejara volver".

Ahora deberá pagar una multa de 600 euros.