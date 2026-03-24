El alumnado del CIFP Las Indias ofrece servicios de estética gratuitos a personas de organizaciones sociales de Tenerife

Los alumnos y alumnas del CIFP Las Indias realizarán servicios de estética, peluquería y arreglo de prendas de manera gratuita a personas atendidas por las organizaciones sociales de Tenerife. La actividad, una campaña educativa denominada Cuento Contigo, cumple este 2026 su decimotercera edición. Es una actividad que cuenta con el impulso de la Oficina Insular de Voluntariado del Cabildo de Tenerife. En total, este martes, 24 de marzo, se entregaron 120 bonos a las 17 entidades sociales que participan en esta edición.

Los bonos fueron entregados a representantes de las diferentes entidades que participan en esta nueva edición solidaria. Además, la presentación contó con el consejero delegado de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad del Cabildo de Tenerife, Adal García, junto al director del centro de Las Indias, Gregorio Fernando Hernández. "Para el centro es un honor ser partícipes un año más de la unión entre la educación y la ayuda social", explicó Hernández.

Servicios

"Este año contamos con más entidades sociales colaboradoras y con el mayor número de bonos asignados", explicó el director del centro. Los cupones solidarios se podrán canjear por los destinatarios finales para que puedan hacer uso de servicios de imagen personal, moda y textil. Los usuarios podrán acercarse al centro para que el alumnado les realice el servicio que prefieran: un corte de pelo, depilación, maquillaje, entre otros. Para el director del centro, "el alumnado que participe no solo recibirá formación laboral, también aprenderá una lección de vida. Cada cliente tiene una historia que merece respeto y atención".

Según Hernández, año tras año se incluye esta campaña en la programación general de la institución. Los estudiantes ya conocen que uno de los proyectos del curso será la prestación de sus servicios de manera solidaria. De esta forma, ellos disponen de modelos reales en los que trabajar, además de ayudar a personas que lo necesitan. "Para los estudiantes es muy importante involucrarse en estas iniciativas. Los hace mejores personas y mejores profesionales", añadió.

Apoyo social

María Ángeles González Rodríguez, presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, dijo que "estas oportunidades son un apoyo directo a las personas que acompañamos día a día, les aportan mucha esperanza, además de animarles para seguir adelante". Detrás de cada entidad presente en la cita "hay un gran esfuerzo, compromiso y mucha vocación". "En días como hoy sentimos que se nos escucha, se nos respalda y se reconoce el trabajo que hacemos desde el corazón. Vale la pena el esfuerzo cuando ves las caras de felicidad y agradecimiento de nuestros usuarios tras haber recibido la experiencia", concluyó.

Las entidades que recibieron los bonos son: Cruz Roja Española; Fundación Hospitalaria Tenerife; Asociación de Ayuda Apedeca; Fundación Canaria Aldis; Asociación de Salud Mental Atelsam; Fundación Sonsoles Soriano; Asociación Ámate; Asociación Tinerfeña de Esclerósis Múltiple; Proyecto Hombre Canarias; Asociación Cáritas; Hospital San Juan de Dios; Mensajeros de La Paz; Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Párkinson de Tenerife; Fundación Canarias Buen Samaritano; Asociación Discapacidad Dependencia Social; Asociación Progreso en Canarias y Asociación de Salud Integral e Intercambio Cultural.