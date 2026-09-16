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FUEGO

Un incendio en Valencia calcina 880 hectáreas, sigue activo y los trabajos se intensifican antes de las tormentas de la tarde

El punto más preocupante es el colindante con el pantano de Benagéber; preocupa que salte al lado este donde hay un foco "potente" de vegetación

Así avanzan los trabajos de extinción del incendio de Tuejar

Así avanzan los trabajos de extinción del incendio de Tuejar / Francisco Calabuig

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Lluís Pérez

El incendio de Tuéjar, originado ayer martes, evoluciona favorablemente a pesar de haber calcinado ya 880 hectáreas en menos de 24 horas. Los trabajos durante la noche han sido intensos y, a pesar de que se ha quemado más superficie de la esperada inicialmente, la evolución es buena. Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a los medios de comunicación tras la celebración del primer Cecopi de la jornada.

La situación durante la noche ha sido buena, con viento flojo. Este cambiará a partir de las 11 horas, pero la principal preocupación llega a partir de las 17 horas cuando se activa un aviso naranja por lluvias en la Comunitat Valenciana. A partir de entonces, las ráfagas serán "mas intensas e imprevisible" y hay un "mayor riesgo e incertidumbre", como ha comentado el director del PMA, Jorge Gil. Entonces se podrían alcanzar vientos de hasta 50 y 80 kilómetros por hora y complicar la extinción del fuego.

Por eso, se trabaja intensamente todo lo posible antes de las cinco de la tarde. Desde primera hora, hay trabajando 13 medios aéreos, 55 terrestres y un dispositivo con más de 300 efectivos. La principal preocupación está ahora en el sector 4, el suroeste, el más cercano al pantano de Benagéber, donde se concentran los trabajos. "Allí hay un riesgo potencial a que las llamas crucen al otro lado", ha apuntado Gil. En esta zona, el fuego se encontraría con una gran masa forestal por la que seguir calcinando vegetación.

La evolución en el punto más cercano a Tuéjar ha sido favorable a lo largo de la mañana. A primera hora, aún se veían llamas y había un humo concentrado; pero, a medida que han pasado las horas, el fuego se ha ido consumiendo y el humo disipando, aunque aún se ven algunas columnas de humo.

Los vecinos desalojados del camping del municipio han podido regresar a las instalaciones al encontrarse fuera del perímetro del fuego. Pero el resto de vecinos, residentes dentro del perímetro sigue sin poder volver a sus casas. En el pueblo, se veía cierta normalidad con vecinos desayunando en la terraza del bar más cercano o paseando por sus calles.

Sobre el origen del fuego, aún se desconocen sus causas, pero el Seprona se encuentra en el lugar para analizar el entorno, como ha confirmado la delegada del Gobierno Pilar Bernabé.

Bomberos heridos en el incendio

Los dos bombeos heridos ayer durante las labores de extinción se encuentran "bien". El que sufrió una contusión con una autobomba está ingresado en el hospital de Llíria y el que sufrió quemadas leves se encuentra en La Fe de València. Este último podría recibir el alta en breve.

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La DGT informa de que la carretera CV-390 está cerrada en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 2 y 16, debido al incendio forestal declarado en Tuéjar. La incidencia afecta a todos los carriles y permanece activa desde la tarde de este martes.

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Fuente: Levante - EMV

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