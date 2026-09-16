Cajasiete y la Universidad de La Laguna renuevan la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain para seguir impulsando la transformación digital en Canarias

El salón de actos de Cajasiete acogió el acto de renovación de la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain, una iniciativa nacida en 2019 con el objetivo de impulsar la investigación, la formación y la divulgación sobre la gestión de datos y la transformación digital en Canarias. La renovación consolida una alianza estratégica entre la cooperativa de crédito y la Universidad de La Laguna para fomentar el desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica en las Islas.

El acto contó con la participación de Francisco García Rodríguez, rector de la Universidad de La Laguna; Manuel del Castillo, presidente de Cajasiete; José Luis Roda García, director de la Cátedra; y Carlos Alberto González Delgado, codirector de la misma, quienes pusieron en valor el recorrido realizado durante estos años y el papel que la iniciativa ha desempeñado en la generación y transferencia de conocimiento relacionado con las tecnologías emergentes.

Como parte destacada de la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de la conferencia titulada “Innovar en la era de la IA: cultura, tendencias y nuevos modelos de negocio”, impartida por Albert Esplugas, ejecutivo internacional con más de treinta años de experiencia en innovación, inteligencia artificial y transformación digital. A lo largo de su intervención, Esplugas compartió su visión sobre los nuevos retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para las organizaciones, apoyándose en la experiencia acumulada durante su trayectoria profesional en compañías de referencia como Amazon, Microsoft y Apple.

Renovación de la Cátedra entre Cajasiete y la ULL / E. D.

Tras la ponencia, se realizó una exposición y análisis de las actividades desarrolladas por la Cátedra durante los cursos 2025-2026, así como una presentación de los proyectos y líneas de trabajo previstas para los próximos años. Durante esta sesión se destacó el impacto alcanzado por las iniciativas promovidas en ámbitos como la formación especializada, la investigación aplicada y la divulgación tecnológica.

La jornada sirvió también para anunciar una nueva etapa en la dirección de la Cátedra. José Luis Roda García concluyó su etapa al frente de la misma, cediendo la dirección a Félix Herrera Priano, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en el ámbito de la Ingeniería Telemática. Asimismo, Carlos Alberto González Delgado dio el relevo a Jaime Pérez Badía, Chief Data Officer (CDO) de Cajasiete, quien asumirá la codirección de la iniciativa.

Durante el acto, los asistentes rindieron homenaje a los responsables salientes por su contribución al crecimiento y consolidación de la Cátedra desde su creación. El encuentro concluyó con un coloquio abierto en el que participaron los ponentes y representantes institucionales, generando un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre el presente y el futuro de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.

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La renovación de la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain refuerza el compromiso compartido entre la Universidad de La Laguna y Cajasiete con el impulso del talento, la digitalización y el desarrollo de una sociedad más innovadora, preparada para afrontar los desafíos tecnológicos del futuro.