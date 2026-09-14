Incendios forestales
Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Cáceres
El fuego se encuentra en nivel 0 y moviliza a unidades terrestres y helitransportadas, con medios del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres) ha movilizado un dispositivo de extinción integrado por 87 efectivos y once medios aéreos, según ha informado el Infoex. El fuego se encuentra en nivel 0 y los equipos trabajan para combatir las llamas.
El operativo cuenta con siete unidades terrestres de bomberos forestales y otras cuatro helitransportadas. En las labores participan también dos agentes del Medio Natural y cuatro técnicos de extinción.
El despliegue aéreo está compuesto por siete helicópteros y cuatro aviones. En la intervención colaboran medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Un coche cambió de carril, tomó la salida y acabó contra una parada en Tenerife
- Carmen Pérez, candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife: 'La capital necesita políticos que salgan de los despachos
- El CD Leganés de Álvaro Morata se cruza en el camino del CD Tenerife
- Un pescador tiene que ser rescatado en Arona tras ignorar las advertencias de los socorristas
- Tenerife entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: se podrán alcanzar los 36 grados
- Una reyerta en plena calle de Ofra se salda con un herido en el hospital
- La antigua leprosería de Abades, una ciudad fantasma que nunca llegó a acoger a enfermos
- La playa de Las Teresitas recupera su biodiversidad marina gracias a la reducción del erizo de lima