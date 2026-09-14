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Acuchilla a su novio en Tenerife para defenderse de una agresión machista

La mujer recibió insultos, empujones y zarandeos por parte del hombre en el domicilio de la pareja

Puesto principal de la Guardia Civil en Las Américas

Puesto principal de la Guardia Civil en Las Américas / El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer acuchilla a su novio en Tenerife para defenderse después de haber recibido una agresión machista.

Los hechos ocurrieron en el interior del domicilio de la pareja, en la zona costera del municipio de Arona durante la mañana del pasado sábado.

Como consecuencia de los hechos, tanto la mujer como el hombre acabaron arrestados por agentes de la Policía Local que intervinieron en una vivienda en Costa del Silencio.

Vecinos

Fueron vecinos del complejo residencial quienes alertaron de la fuerte discusión que protagonizaron ambas personas. El episodio se registró en el edificio Frontera-Primavera, en la zona de Ten Bel.

Varios ciudadanos explicaron que, durante las primeras horas de la mañana, la pareja había discutido de una forma muy violenta. Además, aclararon que el hombre había sufrido varias puñaladas en la espalda.

Ante la circunstancia, los agentes de la Policía Local tocaron en la puerta del apartamento, donde los moradores conviven desde hace varios meses.

Alcohol y drogas

Los vecinos explicaron que, al abrir la puerta, el hombre ahora acusado de un delito de violencia sobre la mujer tenía aspecto de haber consumido bebidas alcohólicas o drogas.

Cuando los policías locales le preguntaron al ciudadano, de 33 años de edad y nacionalidad rumana, por qué tenía heridas sangrantes en la parte alta de la espalda, respondió que había discutido con su pareja y que esta lo había empujado contra la pared.

Sin embargo, las lesiones eran compatibles con cortes realizados con un arma blanca.

Desde Verónicas

Supuestamente, ambos llegaron al complejo residencial en horas de madrugada, tras haber estado en la zona de los centros comerciales Verónicas, en Playa de las Américas.

Pero, supuestamente, cada uno llegó por su lado. Y en la vivienda comenzaron a discutir. La mujer aseguró que no es la primera vez que ocurre y que su novio es muy celoso.

La afectada indicó que sufrió empujones, zarandeos e insultos diversos en la cocina. Admitió que, ante dicha circunstancia, cogió un cuchillo y le provocó varias heridas en la espalda a su novio.

Calabozos

El hombre fue llevado a los calabozos de la Guardia Civil en el puesto principal de Playa de las Américas como presunto autor de un delito de violencia de género.

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Y la mujer fue trasladada a dicho recinto por un episodio de violencia doméstica.

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