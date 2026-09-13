La sepsis provoca entre 15.000 y 20.000 muertes al año en España: así se combate en la uci un síndrome causado por una infección

En España, se estima que la sepsis (evolución desfavorable de una infección) es la causa de entre 15.000 y 20.000 muertes anuales. Lo recuerda la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) con motivo del Día Mundial dedicado a un síndrome que provoca al año 11 millones de muertes en el mundo, 50 millones de casos diagnosticados y una tasa de mortalidad mayor al 15% (que se incrementa a más del 40% en casos de shock séptico).

La sepsis es una reacción desregulada y extrema del organismo ante una infección que lesiona sus propios tejidos y órganos y puede conducir al shock séptico (más grave, al sumar el fracaso del organismo para mantener el flujo de sangre a los órganos vitales), fallo multiorgánico y la muerte. Según la sociedad científica, no aparece sin una infección previa y representa una de las principales emergencias médicas tratadas en las UCI.

Avances en el tratamiento

Los avances en el tratamiento y el diagnóstico de sepsis y shock séptico han permitido a los médicos intensivistas españoles controlar con más garantías la enfermedad. "Tenemos más y mejores herramientas para atender casos graves y que los pacientes lo superen, pero el objetivo no es solo sobrevivir, sino que lo hagan de modo que recuperen su calidad de vida previa", explica el doctor José Garnacho, presidente de la SEMICYUC.

Un camino, señala, que debe comenzar en la propia UCI e incluso antes, con la detección del paciente con sepsis allí donde se encuentre (Código Sepsis) y el inicio precoz de su tratamiento. La sepsis produce cuadros de gravedad variable. En los casos más graves, llega a afectar a todo el cuerpo, lo que se denomina fracaso multiorgánico, detallan los intensivistas.

Las secuelas

La mortalidad es consecuencia de una suma de factores: las características del paciente, las del microorganismo que provoca la infección, el estado de gravedad que presenta antes de ser atendido y la adecuación y precocidad del tratamiento que se reciba.

"Se trata de una patología tiempo-dependiente, es decir, el retraso en su atención se asocia a un peor pronóstico y una mayor mortalidad, como en el caso del infarto de miocardio o el ictus", prosigue el doctor Suberviola. Un abordaje protocolizado a través del Código Sepsis ha permitido una detección más precoz y un tratamiento más adecuado, lo cual se ha visto reflejado en una significativa mejoría de la supervivencia, añade.

Estancias prolongadas

Aunque cualquier paciente aquejado de una sepsis puede sufrirlo en mayor o menor entidad, el riesgo de desarrollo del Síndrome Post Cuidados Intensivos es mayor en los pacientes con shock séptico, fracaso multiorgánico o estancias prolongadas en la UCI, abunda el intensivista.

Presentan secuelas físicas, cognitivas y/o psicológicas. La más frecuente son la debilidad muscular adquirida en la UCI, la fatiga persistente, las dificultades para caminar o realizar actividades cotidianas, así como alteraciones de la memoria, el aprendizaje y la concentración. A ello se suman problemas emocionales como ansiedad, depresión o trastorno por estrés postraumático.

Alteraciones del aprendizaje

Los pacientes que sobreviven a los cuadros de mayor gravedad también pueden presentar alteraciones del aprendizaje y la memoria, problemas para caminar, para comer, debilidad muscular, fatiga… "Son problemas que, en general, mejoran con rehabilitación específica", indica el doctor Borja Suberviola, médico intensivista coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la SEMICYUC.

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Los intensivistas señalan que identificar lo más rápidamente posible estas secuelas y tratarlas de manera conjunta entre diferentes especialistas "es clave" para garantizar la recuperación. Estas intervenciones deben contemplar programas de rehabilitación física y respiratoria, soporte nutricional, optimización del tratamiento de las enfermedades crónicas, revisión de la medicación, apoyo psicológico cuando sea necesario y una adecuada educación sanitaria tanto del paciente como de sus cuidadores, indican.