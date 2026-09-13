Librería Tenifer, el salvavidas de las familias laguneras ante la vuelta al cole

Las paredes están llenas de libros. Novelas policíacas, modernas, juveniles, guías de viaje, etc. La Librería Tenifer es conocida por los laguneros que alguna vez se vieron en apuros para conseguir los libros de texto que, tanto en el colegio como en el instituto, requerían para la educación básica. En la Calle Pedro Zerolo, justo al lado del Paraninfo de la Universidad de La Laguna, el comercio de Lorenzo Pérez junto a su amigo y compañero de trabajo Miguel Ángel Hernández, mantiene el eslogan con el que empezó todo: "la librería para gente sin nómina".

Reconocida como el tercer local literario más antiguo de La Laguna, después de El Águila y la Lemus, Tenifer ya cuenta con 40 años de apertura entre sus estanterías. Como bien cuenta su dueño Lorenzo, la tienda comenzó por un capricho. "La hice para ustedes, para los estudiantes", exclama a la vez que escanea algunos libros de texto. Buscaba ayudar a aquellos universitarios que no podían permitirse manuales de sus carreras o libros clásicos a los que recurrir. La librería nació así del deseo de Lorenzo por acercar la cultura y el conocimiento a aquellos jóvenes que más lo necesitasen. "Nosotros vendemos libros al 60 o 70%", explica su compañero Miguel Ángel. A la par, las estanterías se han llenado de infinidad de títulos con el paso del tiempo.

Una necesidad estudiantil

"¿Te acuerdas cuando estudiabas, que había veces que te tocabas los bolsillos y no sonaba nada? Pues lo que se quisimos conseguir es que el libro pudiese llegar hasta la comunidad universitaria bajándolo más de mitad del precio", subraya Miguel Ángel. La razón, según explica, era facilitar el acceso a los libros "sin tener que estar ahorrando tres meses para poder comprarlos", y así aplicaron la misma lógica a los libros de cursos inferiores. Pocos años después de su apertura, Hernández, que ya se había licenciado en Geografía e Historia, se unió a la Tenifer para ayudar a colocar, organizar y vender los libros que entrasen por la puerta. Y de esa manera, los dos socios ya cuentan con más de 30 años de compañerismo y fidelidad.

A día de hoy, comprar todos los libros requeridos para arrancar un curso puede costar más de 400 euros, sin tener en cuenta material escolar, calzado y, en algunos centros, el uniforme obligatorio. Muchas familias han tenido que atrasar la compra de estos productos por falta de dinero para costearlos. "Este año, por ejemplo, se baten récords de lo que vale un lote de libros de texto, independientemente del nivel, para que nuestros niños puedan ir con todo el material adecuado a los centros", señala Miguel Ángel. Frente a estos precios, Tenifer ofrece una alternativa más económica. "Aquí podéis obtener un lote completo en perfecto estado por unos 80 o 90 euros. Imagínate lo que eso puede significar para un hogar medio de dos o tres hijos. El impacto es formidable", añade.

Tradición de septiembre

Como todos los años, las colas llenan el interior del local desde primera hora del día. Desde Primaria hasta Bachillerato, pasando por algunos libros de lectura clásicos y volviendo por las sopas de Europa. Madres, padres, niños y adolescentes se "arrejuntan" en las primeras semanas de septiembre para llegar a tiempo a este corre-corre de la vuelta al cole. El movimiento de libros aumenta especialmente durante estos meses. "Durante julio, agosto y septiembre pueden entrar miles de libros, en el caso de los libros de texto", explica Miguel Ángel. El resto del año, la actividad continúa: "Puedo ponerte en la exposición unos 200 libros diarios tranquilamente, con lo cual generamos una oferta muy variada y masiva, apta para todos los gustos y para todas las edades".

Pero el ahorro no termina en el momento de comprar. El sistema de la librería permite que las familias recuperen parte del dinero de los libros que ya no necesitan, dándoles otra vida. "Con lo que las personas traen todavía se reduce muchísimo más esa facturación cuando reciben la retribución de la venta de los libros que han vendido a través de nosotros", explica el encargado. De esta manera, se genera una cadena en la que los libros pasan de una familia a otra. "Es muy habitual el fenómeno de hacer cadenas, es decir, de venir para poner a la venta tres libros, con lo cual beneficias a otras familias a través de la reutilización", cuenta. "Dos cursos que tú traes equivalen a uno prácticamente comprado aquí, además es revendible al año siguiente".

La vuelta de lo analógico

En el establecimiento, la vuelta de los libros en físico se concibe más que nunca como una alternativa ante el uso de las pantallas como forma de estudio para los estudiantes de los cursos obligatorios. Miguel Ángel considera que se está produciendo una vuelta al soporte tradicional: "La vuelta que se está produciendo, y yo espero que se consolide, a las superficies de estudios tradicionales en papel".

Sin embargo, más que ofrecer una ayuda a los tinerfeños, son ellos los que han conseguido mantener estas estanterías libres de polvo. «Son las familias canarias las que sostienen la librería Tenifer, y no al revés», concluye Miguel Ángel.