Suplantación
La Fundación Princesa de Asturias alerta de las falsas invitaciones para ceremonia de los premios
La organización recuerda que ni la Casa del Rey ni otras instituciones envían invitaciones para estos actos y recalca que la asistencia es gratuita
Bárbara Martín
La Fundación Princesa de Asturias ha alertado de la detección de varios casos de suplantación de identidad relacionados con el envío de invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y a otros actos con presencia de la Familia Real.
En esta ocasión, al contrario de lo sucedido el julio, se detectaron nuevos casos de estafas que no pedían dinero a cambio de las entradas. Aún así, la entidad recuerda que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directamente por la propia Fundación y advierte de que ni la Casa Real ni ninguna otra institución oficial o privada envía invitaciones para estas actividades.
Asimismo, recalca que la asistencia a los actos es gratuita y que no se exige ninguna aportación económica a cambio de las invitaciones ni se solicita el envío de documentos oficiales escaneados.
La Fundación puso en conocimiento de las autoridades la primera suplantación detectada el pasado mes de julio. Ante la proximidad de la celebración de los actos y la aparición de nuevos casos, pide extremar la precaución ante posibles invitaciones fraudulentas.
Las personas que detecten alguna anomalía en una invitación pueden ponerse en contacto con la Fundación a través del correo avisos@fpa.es, para continuar luchando contra las estafas.
Fuente: La Nueva España
- Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
- Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
- En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
- Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
- Llega la fiesta más divertida para despedir el verano: Santa Cruz de Tenerife celebra el Mojitos Vacilón Fest con una programación para todos los públicos
- Luz verde a una obra clave para la movilidad en Tenerife: el Gobierno de Canarias adjudica el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte por 58,1 millones de euros
- Recuperación del patrimonio en La Laguna: el Cabildo inaugura la restauración de la reja del coro de Las Catalinas