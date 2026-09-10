Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmica en TenerifeTiempo en CanariasResiduos en TenerifeSuicidios en CanariasReapertura del CasinoCD TenerifeCristo de La Laguna
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
  2. Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
  3. La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos
  4. Persecución en pleno Santa Cruz de Tenerife: choca contra los coches policiales e intenta agredir a los agentes tras conducir bebido, sin carnet, seguro ni ITV
  5. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó
  6. Pedro Suárez será el candidato del PP a La Laguna con la vivienda y la tecnología como prioridades
  7. El Real Casino de Tenerife puede seguir abierto: la Justicia mantiene la suspensión del cierre por actividades clandestinas
  8. La Guardia Civil descubre una plantación de marihuana tras acudir a apagar un incendio en Arafo

El Hierro se convierte en epicentro de la música alternativa con la novena edición de HeroFest

El Hierro se convierte en epicentro de la música alternativa con la novena edición de HeroFest

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y un muerto

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y un muerto

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Las duras palabras de Valdano sobre la ausencia de Pedri en la lista del Balón de Oro: "Es una vergüenza"

Las duras palabras de Valdano sobre la ausencia de Pedri en la lista del Balón de Oro: "Es una vergüenza"

Descendimiento del Cristo de La Laguna

Alberto Sánchez, abogado, y la Ley de Arrendamientos Urbanos lo confirman: los propietarios deben incluir estas tres cláusulas en el contrato de alquiler para proteger su vivienda

Alberto Sánchez, abogado, y la Ley de Arrendamientos Urbanos lo confirman: los propietarios deben incluir estas tres cláusulas en el contrato de alquiler para proteger su vivienda

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión
Tracking Pixel Contents