Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmica en TenerifeTiempo en CanariasResiduos en TenerifeSuicidios en CanariasReapertura del CasinoCD TenerifeCristo de La Laguna
instagramlinkedin

Bloqueo

Anthropic asegura haber desarticulado complots que usaban su IA para desarrollar armas biológicas

La empresa tecnológica dice haber desarrollado sistemas de detección para identificar y bloquear los usos que puedan suponer un riesgo en sus modelos de inteligencia artificial

El logo de la compañía Anthropic.

El logo de la compañía Anthropic. / Andrej Sokolow/dpa - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Los Ángeles

La empresa de inteligencia artificial Anthropic afirmó este jueves que ha frustrado varios posibles complots en los que se utilizaron sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) para realizar investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

La compañía indicó en un informe que detectó y bloqueó estos usos indebidos durante este año, aunque no pudo determinar si los estudios tenían fines legítimos o maliciosos, por lo que optó por bloquearlos ante el riesgo de que sus modelos pudieran contribuir al desarrollo de patógenos peligrosos.

"Si bien las evaluaciones son útiles porque proporcionan evidencia de capacidad, no pueden demostrar concretamente que dicha capacidad se utilizaría alguna vez para desarrollar armas biológicas en el mundo real", explicó la empresa en el documento.

Hasta el momento, la corporación californiana negó que tuviera constancia de que alguna empresa privada haya compartido públicamente "evidencia del posible mal uso de sus plataformas para el desarrollo de armas biológicas".

Anthropic incluyó además en otro comunicado una extensa lista de casos detectados en los últimos ocho meses en los que se habían usado sus modelos de IA de manera indebida, incluido el 'chatbot' Claude, en China, Rusia y Yemen.

Este informe surge entre crecientes preocupaciones de expertos en el sector tecnológico por el uso dual de la IA, ya que los modelos capaces de ayudar en investigaciones biológicas también pueden servir para actividades peligrosas, así como también de voces que alertan de los peligros derivados de la creciente autonomía de estos modelos.

Noticias relacionadas

La empresa tecnológica aseguró haber desarrollado sistemas de detección para identificar y bloquear los usos que puedan suponer un riesgo en sus modelos de IA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
  2. Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
  3. La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos
  4. Persecución en pleno Santa Cruz de Tenerife: choca contra los coches policiales e intenta agredir a los agentes tras conducir bebido, sin carnet, seguro ni ITV
  5. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó
  6. Pedro Suárez será el candidato del PP a La Laguna con la vivienda y la tecnología como prioridades
  7. Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
  8. El Real Casino de Tenerife puede seguir abierto: la Justicia mantiene la suspensión del cierre por actividades clandestinas

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Anthropic asegura haber desarticulado complots que usaban su IA para desarrollar armas biológicas

Anthropic asegura haber desarticulado complots que usaban su IA para desarrollar armas biológicas

Al menos cinco muertos y más de 80 desaparecidos en el incendio de un ferry en Filipinas

Los caseros canarios 'engordan' el negocio de los seguros por el miedo a los impagos de sus inquilinos

Los caseros canarios 'engordan' el negocio de los seguros por el miedo a los impagos de sus inquilinos

La Asociación de Vecinos El Pescador urge a concretar una hoja de ruta para las obras en la ladera

La Asociación de Vecinos El Pescador urge a concretar una hoja de ruta para las obras en la ladera

Reacción de la ULL al hallazgo de geotermia en Tenerife: un recurso "estable" que se comerá a la energía convencional

Reacción de la ULL al hallazgo de geotermia en Tenerife: un recurso "estable" que se comerá a la energía convencional

El Gobierno canario adjudica el tercer carril Guamasa-Los Rodeos

El Gobierno canario adjudica el tercer carril Guamasa-Los Rodeos

La Laguna pide una batería de medidas para mejorar la seguridad en la carretera de Las Mercedes

La Laguna pide una batería de medidas para mejorar la seguridad en la carretera de Las Mercedes
Tracking Pixel Contents