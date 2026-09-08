Fuego
Controlado el incendio en el monte de la Tortuga (Ceuta), donde los migrantes realizan fogatas
Catorce bomberos participaron en la extinción del fuego, que quedó controlado alrededor de las 21.45 horas
Redacción
Un retén de bomberos situado en el monte de Ceuta, ante la presencia de migrantes que acampan en la zona y realizan fogatas, ha permitido controlar con rapidez un incendio forestal que ha calcinado unos 10.000 metros cuadrados.
Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), adscrito a la Consejería de Presidencia y Gobernación, el fuego, declarado en la parte superior del Monte de la Tortuga, se inició sobre las 20,00 horas y se ha dado por controlado y extinguido sobre las 21,45 horas.
La actuación se ha desarrollado "con rapidez" gracias, entre otros factores, a los avisos tempranos de los retenes de bomberos desplegados en las zonas forestales, que han permitido detectar el fuego y movilizar con celeridad a los efectivos.
Estos retenes han sido reforzados este verano por la Consejería ante la presencia de numerosos inmigrantes irregulares que, tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, han generado asentamientos en distintas zonas de los montes de Ceuta, según la nota.
En estos asentamientos "se vienen encendiendo hogueras para cocinar o calentarse durante la noche, lo que incrementa el riesgo de incendio forestal, que está siendo muy alto este verano", dice el Gobierno autonómico.
En la intervención han participado 14 bomberos, mientras que otros 9 efectivos que se encontraban fuera de servicio se han ofrecido voluntariamente para permanecer de guardia en el parque, reforzando así la capacidad de respuesta del servicio.
Asimismo, han sido activados a través del 112 efectivos de Protección Civil de la Ciudad, Policía Local y Parque Móvil, que han permanecido en estado de alerta ante la evolución del incendio.
De manera inicial, y a la espera de una confirmación definitiva, la superficie afectada por el incendio podría situarse entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados.
Fuente: El Periódico
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