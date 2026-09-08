Guía para adultos que quieran farmear aura: de las embestidas pélvicas de Elvis a los cabezazos de Rafaella Carrà

Parece que ya está permitido todo, pero en principio las batallas de farmear aura de la Generación Z se nutrían sobre todo de códigos gestuales de videojuegos y redes sociales. A farmear aura, esto es, a singularizarse mediante movimientos y gestos, se han dedicado los artistas de la música popular moderna desde sus inicios. Obviamos el factor vestuario, que no está al alcance del común de los mortales, en esta guía para farmear aura con referentes para adultos.

No porque sí se le apodó 'Elvis the Pelvis' en los años 50. Sus embestidas pélvicas, sus caderazos, esas piernas que parecían de goma y hacía temblar a voluntad indignaron a la sociedad conservadora, que interpretó esos movimientos como metáforas sexuales. Lo eran, claro, aunque el cantante mantenía que simplemente le salían con el ritmo. Millones de adolescentes interpretaron lo mismo, y se volvieron locos por Elvis. Su liberadora irrupción coincidió con el clímax de la primera edad de oro de la televisión en Estados Unidos, aparato al que sacó extraordinario rendimiento en la difusión de su evangelio corporal. Se suele considerar (aunque cada vez menos) que el Elvis de los 70 estaba en declive. Numerosos discos y sobre todo filmaciones de actuaciones lo desmienten. En esa etapa incorporó posiciones de ataque, patadas y movimientos de brazos inspirados en su amado karate. De nuevo, lo nunca visto. Y nos ahorramos comentar sus monos de lentejuelas, también únicos.

No inventó el 'paso del pato' (surgió, al parecer, de los espectáculos ambulantes de la era anterior al rock and roll, y ya el 'bluesman' T-Bone Walker lo ejecutaba), pero sí lo popularizó. En dos versiones. Una, avanzando en cuclillas con alternancia de los dos pies. La otra, sosteniendo el avance en cuclillas sobre un pie, mientras el otro y su pierna correspondiente quedaban rígidos en el aire o casi. En ambos casos, la guitarra que tocaba como si disparara una ametralladora quedaba expuesta en todo su esplendor al público. Una acrobacia pequeña pero resultona, que Angus Young, de AC/DC, adaptó a su rutina escénica.

Con una bomba atómica a la batería llamada Keith Moon y un cantante, Roger Daltrey, viril como él solo y gran filigranero del micro y su cable, el guitarrista Pete Townshend tuvo que esmerarse para destacar en el escenario con The Who, y vaya si lo logró. El más icónico de sus movimientos es conocido como el 'molino de viento', consistente en atacar las cuerdas de la guitarra con la mano derecha tras haber girado el brazo 360 grados a lo bestia una o más veces, en momentos culminantes. En efecto, dolía y se hacía sangre. Pero el público aullaba. El movimiento fue inmortalizado en el póster de The Who con el lema 'Maximum R&B'. Townshend inventó el número a partir de ver a Keith Richards haciendo el 'molino de viento'... como calentamiento para un concierto. De qué iba Richards a hacer semejante astracanada en el escenario. Townshend también rompió guitarras, saltó mientras tocaba como no había saltado nadie y escenificó el momento 'feedback' con brazos y piernas en forma de cruz de san Andrés.

Hay disputas sobre la introducción de este signo bastante universal, con distintos significados, en el metal, pero suele atribuirse a Ronnie James Dio en su etapa como cantante de Black Sabbath, en concreto durante la gira de 'Heaven and hell' (1980). Según su abuela italiana, la 'mano cornuta' ahuyentaba el mal de ojo. Un gesto fantástico para un grupo tenebroso. Hoy es una señal de camaradería, reconocimiento y celebración entre la parroquia metalera. Uno de los disputadores es Genne Simons, de Kiss, a quien reconoceremos que su lengua larga y puntiaguda, objeto de fascinantes rumores, es un atributo sin competencia.

Entre el 'Moonwalk', el 'robot' y la mano a la entrepierna, fue un farmeador de aura sin parangón. De hecho, todos sus movimientos, de baile y vitales, desde el inicio de su precoz carrera hasta sus disparatados últimos tiempos, lo convierten en un sujeto tan único como Copito de Nieve. Superó a Elvis en todos los frentes de singularidad. Ojo: utilizar sus pasos y gestos en una batalla de farmear aura puede conducir al más absoluto de los ridículos.

Otra farmeadora de aura descomunal, y de larguísimo recorrido. Elegimos su vídeo de 'Vogue' porque sacó a la superficie una estilizada escena de baile 'underground'. Emparentada casualmente en sus movimientos rígidos y expresionistas con David Bowie e Iggy Pop, que para las portadas de 'Heroes' y 'The idiot', respectivamente, se inspiraron en un fetiche común: 'Roquairol' (1917), pintura de Erich Hecke.

Cantante de copla y cercanías por derecho, la trianera tenía un superpoder que la propulsó a estrella cinematográfica, de revista y televisiva con una vis cómica: las chiribitas circulares y supersónicas que hacía con los ojos. Médicamente se llama nistagmo. Suele ser incontrolado, pero ella lo hacía a voluntad. Si el truco te sale, fundes al contrario.

Odia que digan que hace "aspavientos". Lo cierto es que su exuberante gesticulación es de origen noble, de 'chansonnier' pasado (de vueltas) por la canción española. Su gesto más célebre lo acuñó, o al menos popularizó, en el festival de Benidorm de 1962. "Ha ganado un chico que se pasa la canción desenroscando bombillas", escribió el periodista musical José Ramón Pardo. En 1994, desenroscando bombillas en una actuación en el Teatro Apolo, se electrocutó. Cayó al suelo y se levantó tras un instante como el torero enardecido por la visión de su propia sangre. Menuda locura.

Bailarina fuera de serie, hizo de sus enérgicos movimientos de cabeza, adelante y atrás, a un lado y al otro, corte de pelo 'bob' o melena agitados, una seña de identidad. ¡Ese cuello podía arrastrar un arado! Aunque por suerte no tuvo que hacerlo. El 'headbanging' propio de músicos y fans del metal, también conocido en España como 'hacer el hacha' o el 'hacer hombre hacha', no le llega ni a la suela de los zapatos.

El estilo de rock alternativo llamado shoegaze debe su nombre a una actitud escénica en principio poco atractiva: mirarse los zapatos. Para no equivocarte de pedal mientras metes un ruido de mil demonios. La bajista original de Los Planetas dobló la apuesta: no solo tocaba mirando al suelo, sino también de espaldas al público, se supone que por timidez. Más 'indie', imposible.