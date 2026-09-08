Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasDecreto CanariasSanta Cruz, capital gastronómicaSanta Cruz y El Rosario, rehabilitación de una víaLimpieza de barrancos en La LagunaDetenida por entrar en una vivienda sin autorizaciónNuevos terremotos en Venezuela
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Detenido en Ceuta un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones

La Policía investiga ahora si el detenido está relacionado con otros delitos cometidos en el entorno de la frontera

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

Un ciudadano marroquí, de los que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio a través del espigón fronterizo, ha sido detenido por haber perpetrado un robo a menores, a los cuales amenazó con un cuchillo y una pistola de perdigones.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención se ha producido en las últimas horas por parte de efectivos de la Policía Nacional al tener conocimiento de que varios menores -también marroquíes- habían sido objeto de robos y amenazas en las barriadas de la periferia de Ceuta.

Los vecinos del entorno de la barriada de la Almadraba trasladaron a la policía el testimonio de unos vecinos que denunciaron sufrir robos reiterados por otro migrante que los amenazaba con un arma.

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional localizó al presunto autor de los robos, el cual llevaba en su poder un arma blanca de grandes dimensiones y un arma de fuego que resultó ser una pistola de perdigones.

Los menores reconocieron al detenido como el autor de los robos sucedidos durante varios días.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional ha trasladado al detenido a las dependencias policiales y ahora trata de determinar el origen de las armas intervenidas así como la posibilidad de que el arrestado hubiera participado en otras acciones delictivas por el entorno de la frontera.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  2. El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
  3. Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla
  4. CD Tenerife: el paladar del señorito
  5. La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: 'Para mí es un milagro
  6. Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras
  7. Nuevo afortunado de la Bonoloto en Tenerife: más de 60.000 euros tocan en Santa Cruz
  8. Multa de 200 euros aunque no superes los límites de velocidad: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

Detenido un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones

Detenido un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones

El Centinela vuelve a aparecer con Iriome González al frente: el histórico club de Icod regresa tras más de una década

El Centinela vuelve a aparecer con Iriome González al frente: el histórico club de Icod regresa tras más de una década

Champions League: Real Madrid - Inter de Milán, en imágenes

Champions League: Real Madrid - Inter de Milán, en imágenes

Álvaro Cervera y Manu Guill, dos formas distintas de entender el fútbol conviven en el CD Tenerife

Álvaro Cervera y Manu Guill, dos formas distintas de entender el fútbol conviven en el CD Tenerife

Sorteo Bonoloto del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026

El CB Canarias, el tesoro más preciado de La Laguna

El CB Canarias, el tesoro más preciado de La Laguna

Las empresas de La Gomera ya pueden solicitar su plaza para participar en la feria Exposaldo

Las empresas de La Gomera ya pueden solicitar su plaza para participar en la feria Exposaldo
Tracking Pixel Contents