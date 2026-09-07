Comparsa, DJs y hasta un toro mecánico para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la ULL

En los aparcamientos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) ya se escucha el inicio del nuevo curso y, para muchos, la entrada a una nueva etapa educativa. Al ritmo de la comparsa de la Universidad, los nuevos estudiantes entran en el recinto para disfrutar, durante un par de horas más, su primer día como universitarios. Desde foodtrucks, hasta actuaciones de DJs o un toro mecánico, más de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso se estrenan un año más en el festival HolaULL.

Por segundo año consecutivo, la ULL arranca el curso con la celebración del festival, que ya se ha consolidado como una de las tradicionales jornadas de bienvenida que organizan las facultades. Dentro del evento, estaba a disposición de los nuevos estudiantes información sobre las oportunidades a las que pueden optar en el curso universitario, como el Servicio de Deportes, la Delegación de estudiantes u otras oportunidades educativas como el Erasmus+.

"Este acto es para darles la bienvenida, para decirles que esta es su casa", añade Francisco García, rector de la universidad lagunera, mientras da comienzo el evento. "Inaugura hoy una etapa que será inolvidable, no solo por lo que van estudiar en las aulas, sino por todo lo que van a vivir a lo largo de estos cuatro años. Van a vivir experiencias inolvidables que les aseguro que les van a marcar para bien".

EoO, de Bad Bunny, se escucha de fondo y, mientras un arco rosado daba la bienvenida a los primeros alumnos del evento, los miembros de la organización se encargaban de compartir con ellos consejos de hábitos saludables y plátanos. Cerca del escenario, donde los DJs daban banda sonora al día, Glysmér Salazar y Tiffany Morín se encontraban junto a la piscina de bolas organizada por Gen8Cajasiete, que ya acumulaba una cola que prometía una experiencia diferente. El dúo de amigas vino con una intención: conocer el entorno universitario y encontrar nuevas personas y sensaciones.

El festival HolaULL da la bienvenida al nuevo alumnado / Andrés Gutiérrez

Llena de muchas preguntas que resolver pero con aún más ganas de aprender en el grado de Filosofía, al que ya está inscrita, Salazar comenta que esta iniciativa "te ayuda a conocer a más personas que están en la misma situación que tú”. Además, la estudiante de Filosofía detalla su interés por las instituciones de representación estudiantil. "Tengo un montón de interés por la Delegación de Estudiantes, osea que no duden en que me van a ver por ahí", exclama mientras la cola para conseguir premios gratis avanza.

Por otro lado, Morín, cuyo futuro se acerca más al periodismo deportivo, exclama que “es una bienvenida muy cálida". "Te da la oportunidad de conocer personas de otras ramas” comenta la futura estudiante de Periodismo.

Más allá de las actividades lúdicas

A lo largo del festival, diferentes stands organizados alrededor del aparcamiento compartían otras actividades que se salían de la rutina universitaria que les esperaría a lo largo de su nueva vida como estudiantes. Algunos de estos espacios los ocupaban actividades como el Santa Cruz Tattoo donde tanto tatuarse como llenarse de purpurina eran una opción. También instalarn un logo gigante de la ULL decorable con pinturas, photocalls con gorros, gafas y bufadas y stands con productos de la Universidad.

Cerca de las foodtrucks que estaban disponibles para los participantes del festival, Aythamy Hernández y Asier Peña, junto a su grupo de amigos, se escondían del sol entre las mesas cercanas a los restaurantes móviles. Vinieron porque, tras terminar la jornada de bienvenida en sus facultades, buscaban más actividades con las que entretenerse. Hernández, además de encontrarse con gente que hacía tiempo que no veía, acudió a la presentación de Contabilidad y Finanzas donde "he podido estrechar lazos con gente de mi clase que no conocía", explica.

"El año pasado dijeron que estuvo bastante chulo, así que decidimos darles una oportunidad", comenta Peña, estudiante de Economía que busca para su futuro oportunidades para viajar y trabajar fuera. Aunque no haya indagado mucho en las actividades de la Universidad, afirma que "tiene mucha ganas de probar el tenis de mesa", además de darle una oportunidad a otros deportes.

Reivindicación por la convocatoria eliminada

En el lado negativo, los asistentes a esta jornada de bienvenida notaron la ausencia de algunas de las delegaciones de estudiantes de las universidades. Es la forma que los representantes de los alumnos han elegido para protestar por la eliminación de la convocatoria de exámenes de julio. Sergio Cordobéz, Presidente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, comenta que "me parece comprensible que algunas delegaciones no se quieran presentar a esta actividad".

El responsable de la delegación apunta al daño generado tras eliminación de estas convocatorias. "Hace cinco años se eliminó septiembre, y todavía queda mucho resentimiento. A día de hoy hemos perdido el llamamiento que correspondía a julio, y también es un daño bastante grande que ha quedado palpado en toda nuestra relación con el equipo rectoral".

Pese a la falta de las diferentes delegaciones que representan ramas educativas como Medicina, Economía, Empresa y Turismo o Derecho, entre otros, muchos de los nuevos alumnos mantienen un gran interés en formar parte de las instituciones que representan a los estudiantes dentro del sistema universitario. "Los chicos venían con ganas de saber qué hacemos dentro de la Delegación y es muy importante saber que nuestra finalidad es sobre todo, levantar la mano ante los derechos del estudiantado", concluye.