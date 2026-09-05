Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasReal Sociedad B - CD TenerifePatrimonio en ruinasIncendio en TenerifeBaños a un euro en La LagunaAccidente de tráfico en Tenerife
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 5 de septiembre de 2026, ha estado formada por los números 3, 12, 19, 31, 45 y 47. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 3. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6414438, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por temperaturas máximas y polvo en suspensión
  2. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  3. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  4. El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular
  5. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla
  6. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  7. La Laguna Tenerife doblega con suficiencia al Granca (96-84), en el único derbi del curso, pese a la extramotivación de Fran Guerra
  8. El CD Tenerife, a por la tercera victoria: horario, rival, televisión y todas las claves del partido

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife

En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife

Un irregular La Laguna Tenerife cae en su visita al Casademont Zaragoza

Un irregular La Laguna Tenerife cae en su visita al Casademont Zaragoza

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Gobierno canario conmemora el 50 aniversario del Manifiesto de El Hierro

El Gobierno canario conmemora el 50 aniversario del Manifiesto de El Hierro

Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo

Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt
Tracking Pixel Contents