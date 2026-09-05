Lionell Sánchez, superviviente de leucemia y creador del Reto Gran Guanche: «La bicicleta era mi compañera durante todos los ingresos»

Entre 125 y 150 personas reciben cada año un diagnóstico de leucemia aguda en Canarias. Detrás se esconde una dura realidad: el desarraigo de quienes deben abandonar su hogar para someterse a ingresos de larga duración. En el Día Mundial de la Leucemia, este viernes, la Fundación Alejandro Da Silva y el joven Lionell Sánchez, superador de dos trasplantes de médula ósea, visibilizan el lado invisible de la enfermedad para reclamar mejoras urgentes en la calidad de vida de los pacientes ingresados.

La grieta de la doble insularidad

La dispersión geográfica agrava la experiencia del cáncer hematológico. Los centros de trasplantes se concentran en las islas capitalinas. «El impacto de cuando te dicen tienes leucemia, ahí se produce una rotura total porque la gente tiene miedo, no conoce», relata Mónica Santana, gerente de la Fundación Alejandro Da Silva.

Desplazarse desde Fuerteventura o Lanzarote, El Hierro o La Palma, implica una gran barrera financiera. Aunque el Servicio Canario de la Salud costea una dieta de 110 euros por noche para un acompañante, se cobra a posteriori. «Los pagos de esas dietas y de esos gastos siempre te los pagan al final», explica Santana. Esto obliga a desembolsar fianzas o alquileres por adelantado que muchas familias no pueden asumir.

La Fundación Alejandro Da Silva lleva a los más pequeños al cine. / La Provincia

Para paliarla, la entidad ofrece un piso con ocho habitaciones junto al centro médico por 20 euros la noche. «Sanidad se está ahorrando 90 euros entre si un paciente se queda en un hotel o en nuestro piso, pero tiene ocho habitaciones y tampoco podemos llegar al 100% de los trasladados», detalla Santana. La situación es especialmente compleja para los adultos, ya que los niños que requieren trasplantes deben ser derivados a la península, mientras que los tratamientos pediátricos locales se apoyan a menudo en el hogar de Pequeño Valiente.

Un pedal contra el aislamiento

El aislamiento estricto en el hospital es otro gran obstáculo para la recuperación. Lionell Sánchez experimentó esa dura soledad cuando fue diagnosticado de leucemia mieloide aguda en noviembre de 2022, a los 26 años y pasó prácticamente siete meses en aislamiento. «Una de las primeras cosas que me frustraba era que no podía hacer nada, no podía hacer actividad física», recuerda. El desuso muscular le provocó una pérdida de 13 kilos de peso: «A veces es peor el tiempo en cama que el propio tratamiento». Para combatir ese deterioro, se aferró a las antiguas estáticas que otros pacientes habían dejado en el ala hospitalaria pues para él la bicicleta era su compañera durante todos los ingresos.

El problema adquirió mayor dimensión durante su recaída en 2024, cuando fue trasladado al Hospital Doctor Negrín para su segundo trasplante de médula: «Me encontré la misma situación de que había una sola bicicleta para ocho pacientes aislados». Tras constatar que la actividad física no figuraba entre las prioridades del sistema sanitario, Sánchez se propuso transformar esta carencia. Y es que el movimiento corporal, adaptado y supervisado, previene la sarcopenia y genera un cansancio saludable que propicia el sueño y el apetito.

Lionell Sánchez. / La Provincia

El Reto Gran Guanche

Para aportar una solución tangible, Sánchez iniciará el 16 de septiembre el Reto Gran Guanche. Junto a sus compañeros Fran y Samuel, y un coche de asistencia, pedaleará más de 700 kilómetros y superará 14.000 metros de desnivel acumulado en ocho jornadas. La ruta conectará de norte a sur siete de las ocho Islas, exceptuando La Graciosa por carecer de asfalto para las bicicletas de carretera.

La campaña, vehiculada en la plataforma Mi Grano de Arena, aspira a recaudar fondos destinados a adquirir equipamiento deportivo para las salas de aislamiento de los hospitales canarios. El objetivo inicial de 2.000 euros ya se ha cubierto en más de la mitad, y las previsiones apuntan a alcanzar entre 5.000 y 6.000 euros. «Entre mayor sea la recaudación, más herramientas tendremos nosotros para poder abarcar a más hospitales», destaca Sánchez.

La Fundación Alejandro Da Silva visita el Loro Parque. / La Provincia

El milagro de la compatibilidad

A nivel nacional, Redecan y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia estimaron 25.770 nuevos diagnósticos de cáncer hematológico en España durante 2025, incluyendo 1.927 casos de leucemia mieloide aguda. La supervivencia relativa a cinco años de la leucemia en Canarias se sitúa aproximadamente en el 50%. En muchos de estos casos, la única cura definitiva reside en un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En 2025, el Archipiélago registró 163 trasplantes, de los cuales 45 fueron alogénicos (33 de donante emparentado y 12 no emparentado).

Canarias suma hoy más de 16.000 personas inscritas en el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), dentro del medio millón largo de donantes de España. Gracias a esta solidaridad colectiva, el tiempo medio para hallar un donante compatible ha bajado a 26 días en 2025. «Hacerse donante es como apuntarse a una posibilidad, la posibilidad de que algún día tú seas la persona compatible para alguien que te está esperando», reflexiona Mónica Santana, incidiendo en la necesidad de aclarar la extendida confusión entre la médula ósea y la espinal.

Treinta y seis años sembrando esperanza

La labor de acompañamiento de la Fundación Alejandro Da Silva se remonta a 1989, inspirada por la lucha de los padres de Alejandro, un niño de siete años diagnosticado de leucemia. Tras viajar a Estados Unidos para el tratamiento y experimentar los beneficios del apoyo asociativo, decidieron replicar ese modelo en Canarias a su regreso.

Hoy en día, la institución brinda soporte psicológico, ayuda sociocultural en hospitales y asesoramiento administrativo. En el Día Mundial de la Leucemia, el lema de la entidad condensa su esencia de puertas para dentro: «Hoy queremos ponerle cara a la leucemia, pero también ponerle cara a la esperanza, pacientes, familias, profesionales, donantes y todas las personas que trabajamos cada día para acompañar».