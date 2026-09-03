Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Fluorkin infantil fresa

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica. / AEMPS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Noticias relacionadas

Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  2. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
  3. El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
  4. La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
  5. Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
  6. Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
  7. Doble rol para Pau Fernández
  8. Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Alumnado de tres a 11 años en una misma aula: el riesgo que acecha al colegio de Erjos, una escuela rural de Tenerife

Alumnado de tres a 11 años en una misma aula: el riesgo que acecha al colegio de Erjos, una escuela rural de Tenerife

La vuelta al cole más cara de la historia: un informe revela que costará 200 euros por familia ante la inflación y la subida de los precios

La vuelta al cole más cara de la historia: un informe revela que costará 200 euros por familia ante la inflación y la subida de los precios

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Luz Sosa lleva a PHotoESPAÑA el paisaje que desaparece de Teno Alto

Luz Sosa lleva a PHotoESPAÑA el paisaje que desaparece de Teno Alto

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años
Tracking Pixel Contents