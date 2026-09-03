Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Muere un menor marroquí diabético en un centro de acogida de Ceuta

El joven, de 17 años, era insulino dependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios

Archivo - Entrada del Centro de Inmigrantes de Ceuta, a 1 de agosto de 2024, en Ceuta (España).

Archivo - Entrada del Centro de Inmigrantes de Ceuta, a 1 de agosto de 2024, en Ceuta (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

CEUTA

Un menor marroquí de 17 años ha fallecido este jueves en un centro de acogida de Ceuta, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte es consecuencia de la diabetes que padecía y que estaban controlando las autoridades desde su llegada irregular a la ciudad.

El joven era insulino dependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios, según las fuentes consultadas. Sufría picos de hiperglucemia e hipoglucemia y, al parecer, un episodio de descontrol de la glucosa ha podido producido su fallecimiento.

Fueron los compañeros de habitación del chico quienes dieron la voz de alarma al comprobar que no despertaba, en torno a las 7 de la mañana.

Noticias relacionadas

El cuerpo del menor será sometido a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  2. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
  3. El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
  4. La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
  5. Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
  6. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
  7. Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
  8. Doble rol para Pau Fernández

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Estás protegido por el Estatuto de los Trabajadores: si tu jefe te llama o te manda un WhatsApp fuera del horario laboral, no tienes por qué responder

Estás protegido por el Estatuto de los Trabajadores: si tu jefe te llama o te manda un WhatsApp fuera del horario laboral, no tienes por qué responder

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico

Víctor Cabezuelo (voz y guitarra de Rufus T. Firefly): "Estamos en el mejor momento de la banda y eso se va a notar en el escenario"

Víctor Cabezuelo (voz y guitarra de Rufus T. Firefly): "Estamos en el mejor momento de la banda y eso se va a notar en el escenario"

Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds

Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds

Récord histórico de abonados para La Laguna Tenerife: se asegura más de 4.500 aficionados

Récord histórico de abonados para La Laguna Tenerife: se asegura más de 4.500 aficionados

La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

Gloria Steinem, feminista y curiosa hasta el final

Gloria Steinem, feminista y curiosa hasta el final
Tracking Pixel Contents