Crisis Migratoria
Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos
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EFE
Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.
El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.
Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.
Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
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