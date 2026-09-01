Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Los Bomberos de Barcelona dan por extinguido el incendio forestal de Collserola Los Bomberos de Barcelona han dado por extinguido este lunes el incendio forestal declarado el día 25 en el norte de Collserola. El fuego, que ha afectado a 54,5 hectáreas y que comenzó en la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, estaba controlado desde el día 26. Una vez que el cuerpo de emergencias ha dado por apagadas las llamas, el Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el Plan de Actuación Municipal (PAM).

Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Molvízar (Granada) El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este lunes medios aéreos y terrestres para combatir el fuego declarado en un paraje de Molvízar (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, se han activado tres helicópteros semipesados y dos anfibios ligeros. Los medios aéreos refuerzan la labor por tierra de tres grupos de bomberos forestales, dos BRICA, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas.

El verano de 2026, el más cálido en la España peninsular desde 1961 El verano meteorológico de 2026 ha acabado como el más cálido desde 1961 la España peninsular, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el viernes a través de una serie de mensajes en 'X' en los que señaló que "prácticamente seguro" que la estación iba a acabar como el verano más cálido de la serie histórica en la Península. "El segundo verano más cálido fue el del año pasado, con +2,2°C por encima del promedio. El tercero fue el de 2022 (+2,1°C)", ha indicado el organismo estatal a través de su perfil en la red social. Además, AEMET explicó que las temperaturas han sido "claramente superiores" a las normales desde mediados de mayo salvo en breves períodos a principios de junio y finales de julio y otro período algo más largo a finales de agosto. "El calor de pleno verano probablemente vuelva a comienzos de septiembre", avanzó.

Andalucía pide al Gobierno declarar 31 zonas afectadas por incendios y terremotos El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado pedir al Ejecutivo central que declare 'zona afectada gravemente por una emergencia' a 31 municipios andaluces dañados por los grandes incendios forestales en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla y por la serie sísmica en la de Granada. Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz ha pedido que se adopten "con carácter urgente" medidas para paliar los daños causados por los incendios y terremotos.

El incendio originado por rayos en Villalcampo (Zamora) el pasado lunes calcinó 224 hectáreas El incendio que se declaró el pasado lunes 24 en Villalcampo (Zamora), donde se llegó a decretar el índice de gravedad 2 (IGR-2), fue originado por rayos y calcinó un total de 224,45 hectáreas de superficie, según datos de la Junta de Castilla y León, recogidos por Europa Press. El incendio, que se originó el pasado lunes a las 12.00 horas por causa de la caída de rayos, se pudo extinguir en la tarde del miércoles 26 tras afectar a 224,45 hectáreas de superficie, la mayor parte de ellas de matorral (161,76), además de 62,62 de pastos y 0,07 definidas como "otras". El avance del fuego el lunes 24 obligó a decretar el Índice de Gravedad 2 (IGR) por "amenaza seria" a poblaciones como Ricobayo de Alba, donde se ordenó el confinamiento durante unas horas", aunque ya por la tarde quedó estabilizado y en la mañana del martes 25 se estabilizó.

Estabilizado el fuego declarado en Pozuelo de Tábara (Zamora) La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado y bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio declarado este lunes, 31 de agosto, en Pozuelo de Tábara (Zamora), el cual alcanzó el nivel 2 debido a su proximidad a la N-630, la A-52 y al núcleo urbano del municipio. El incendio se originó a las 12.43 horas por motivos que aún se investigan y se ha estabilizado pasadas las 14.30 horas, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en una publicación en la red social 'X'. Sobre el terreno aún trabajan 17 medios terrestres entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, bulldozer, ELIF y BRIF.

Los incendios han afectado en 2026 a 264.656 hectáreas, 80.000 menos que el año pasado El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha cifrado este lunes en 264.656 hectáreas la superficie afectada en España por los incendios forestales en lo que va de 2026, unas 80.000 hectáreas menos que el año pasado. La vicepresidenta tercera y titular de la mencionada cartera, Sara Aagesen, ha presidido este lunes el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer seguimiento de la evolución de los incendios. Los últimos datos recopilados por el Miteco han cifrado las hectáreas afectadas a 31 de agosto de 2026 en 264.656 desde el inicio del año, mientras que ha señalado un total de 44 grandes incendios forestales (GIF) registrados en el mismo período.

Los bomberos forestales de Aragón exigen cancelar el festival Own Spirit ante el "riesgo extremo" de incendios Los sindicatos del Comité de Huelga de los bomberos forestales de Aragón --OSTA, CGT, CCOO y UGT-- han exigido este lunes la cancelación del festival Own Spirit, previsto del 2 al 7 de septiembre junto al embalse de Santa Ana, en el municipio de Baldellou, en la Comarca oscense de la litera, por el "riesgo extremo" de incendios. Los representantes de los bomberos se unen así a distintas fuerzas políticas y sindicales, que ya han mostrado su preocupación y han pedido que no se celebre este festival, por el riesgo de incendios y por la vinculación de los promotores al Estado de Israel. Los bomberos han recordado que Aragón ha vivido este verano "una situación especialmente grave", con incendios que han arrasado miles de hectáreas, incluidos varios en zonas cercanas al festival, obligando a evacuaciones y poniendo en riesgo tanto a la población como al patrimonio natural.

Cedrillas (Teruel) decreta dos días de luto por la muerte de dos vecinas en un incendio El Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) ha decretado dos días de luto por la muerte este domingo de una mujer de 32 años y una niña de 9 en un incendio declarado en un restaurante de la localidad, según han informado a EFE fuentes municipales. En el incendio fue evacuada una tercera persona, por una posible intoxicación, de la primera planta del edificio en el que se ubicaba el restaurante. El aviso del incendio, iniciado en la parte baja del edificio y que se extendió al resto con mucha fuerza, se recibió a las 17:24 horas y el fuego quedó extinguido a las 19:20 horas.