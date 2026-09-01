Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelas
instagramlinkedin

Seísmos

Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana

Los seísmos han tenido como epicentro el Mar de Alborán y la localidad granadina de Armilla

Terremoto en Granada

Terremoto en Granada / IGN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Tan solo cuatro minutos han separado dos terremotos que han tenido lugar este martes en Granada. El primero de ellos, de magnitud 2, ha tenido como epicentro la localidad granadina de Armilla, y a cuatro kilómetros de profundidad. El temblor se ha producido a las 11:54 horas.

Más tarde, un seísmo superficial en el mar de Alborán (Alborán Sur), de magnitud 3,2 mbLg, se ha dejado sentir a las 11:58 horas en Granada capital y en la zona sur de su área metropolitana, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla, la ubicación geográfica terrestre española más próxima al epicentro.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa, en un rango general, la intensidad de los terremotos en III, es decir, "débil".

Noticias relacionadas

Los cálculos de intensidad del IGN tienen en cuenta las aportaciones que realizan los propios ciudadanos a través de la web o la aplicación del instituto. En cuanto a las localizaciones donde se ha sentido el segundo seísmo con un nivel III, "débil", se encuentran Armilla, Granada y Churriana de la Vega. Además, la intensidad se valora como II, es decir, "apenas sentido", en Melilla, a pesar de su situación más próxima al epicentro.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
  3. La metamorfosis americana de los gemelos tinerfeños Díaz Graham
  4. La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
  5. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a tres personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales
  6. La Policía Nacional evita que un hombre salte al vacío desde la décima planta de un hotel en Puerto de la Cruz
  7. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con Antonio Orozco como actuación estelar
  8. Plan de choque millonario para reducir el flujo continuo de vertidos residuales en Tenerife

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

Si vives en Garachico y escuchas fuertes estruendos en los próximos días, no te asustes: son ejercicios aéreos militares programados

El Congreso de Estados Unidos aprueba evitar un cierre de Gobierno antes de las elecciones de noviembre

El Congreso de Estados Unidos aprueba evitar un cierre de Gobierno antes de las elecciones de noviembre

Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales

Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales

Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife

Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife

La carretera LP-211 en Todoque recupera su ancho total y mejora la seguridad tras las obras del Cabildo de La Palma

La carretera LP-211 en Todoque recupera su ancho total y mejora la seguridad tras las obras del Cabildo de La Palma

La misteriosa señal en chino de La Palma: la historia de amor y tragedia que esconde Barlovento

La misteriosa señal en chino de La Palma: la historia de amor y tragedia que esconde Barlovento

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria

El 70% de las viviendas vacacionales de Buenavista del Norte incumplen la ley canaria
Tracking Pixel Contents