Un mundo de lava y otro con agua en la superficie: así son los nuevos planetas hallados en el Universo según el IAC

La búsqueda de planetas fuera del Sistema Solar y con características similares a la Tierra o, al menos, compatibles con la vida, es uno de los grandes retos de la Astrofísica Moderna y recientemente ha dado resultados. Una investigación conjunta entre centros científicos de todo el mundo confirmaron la existencia de dos pequeños mundos orbitando alrededor de una estrella, un hallazgo en el que ha tenido un papel relevante el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC),

En esta búsqueda, el instrumento MuSCAT2 instalado en el Telescopio Carlos Sánchez en el Observatorio del Teide (Tenerife), del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha contribuido a una investigación internacional en la que se ha confirmado la naturaleza planetaria del sistema TOI-1752, situado a unos 337 años luz de la Tierra.

El satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), misión de la NASA dedicada a la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, ha permitido identificar miles de candidatos a planetas en tránsito alrededor de estrellas cercanas. Para ello, TESS detecta las pequeñas y periódicas disminuciones en el brillo de una estrella que se producen cuando un planeta pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva, conocido como método de tránsito. Confirmar que estas señales corresponden realmente a planetas y determinar sus propiedades es un paso fundamental para poder estudiar en detalle cómo son estos mundos, cómo se formaron y si poseen atmósferas.

Un trabajo liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha confirmado la naturaleza planetaria del sistema TOI-1752, situado a unos 337 años luz de la Tierra, que alberga dos planetas identificados inicialmente como candidatos por TESS: uno de ellos es un planeta de corto período y extremadamente caliente, compatible con un escenario de mundo de lava, mientras que el otro tiene un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno y se encuentra en la denominada zona habitable optimista, una región alrededor de una estrella donde, bajo determinadas condiciones, podría existir agua líquida.

Principales resultados

“El análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario, como el de binarias eclipsantes o enanas marrones. De este modo, hemos podido confirmar que ambos objetos son planetas y que, por tanto, TOI-1752 constituye un nuevo sistema planetario”, señala Alberto Peláez Torres, investigador del IAA-CSIC que lidera el trabajo, publicado en la revista MNRAS.

TOI-1752 tiene como estrella anfitriona una enana roja, un tipo de estrella de menor tamaño y más fría que el Sol y especialmente favorable para encontrar planetas pequeños mediante la técnica de detección por tránsito. En el caso de las enanas rojas, su reducido tamaño hace que estos descensos de brillo sean proporcionalmente mayores, lo que facilita la identificación de mundos de pequeño tamaño.

El sistema está formado por dos planetas muy diferentes. TOI-1752 b, el planeta más cercano a su estrella, completa su órbita en menos de un día y recibe una intensa cantidad de radiación, hasta el punto de que su superficie podría alcanzar temperaturas suficientes para mantener roca fundida en el hemisferio orientado hacia la estrella. Este escenario podría favorecer la formación de una atmósfera secundaria, generada a partir de los materiales liberados por la propia superficie del planeta.

Representación artística del sistema planetario TOI-1752 y sus dos exoplanetas: el mundo de lava TOI-1752 b y el potencialmente habitable TOI-1752 c. / Alberto Peláez Torres (IAA-CSIC)

Más alejado de la estrella se encuentra TOI-1752 c, un planeta de tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno que orbita en la zona habitable optimista. Esta región es aquella en la que, bajo determinadas condiciones atmosféricas, podría mantenerse agua líquida en la superficie, aunque su presencia en esta zona no implica por sí misma que el planeta sea habitable. Sin embargo, es un objeto que podría requerir más investigaciones con telescopios como el James Webb ya que su temperatira de equilibrio es alrededor de 20ºC y la irradiación estelar es similar a la terrestre.

Por su parte, el investigador del IAC Samuel Geraldía que ha participado del estudio aporta que "el descubrimiento de TOI-1752 c es muy esperanzador, ya que al tratarse de un planeta de tipo sub-Neptuno en esa zona de habitabilidad “optimista” hace que sea un candidato perfecto para observar y caracterizar su atmósfera. No tenemos muchos planetas de este tipo, y ni mucho menos estudios detallados que podamos comparar con su análogo K2-12 b, así que este planeta es una reliquia que nos ayudará a entender un poco más los procesos de formación y evolución planetaria junto con su composición interna. Además en este estudio se han tomado datos con un telescopio del IAC, lo cual posiciona al Observatorio del Teide y a MuSCAT2 en la vanguardia de la ciencia de exoplanetas".

Colaboración internacional

El trabajo, liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha contado con la participación de diversos centros de investigación internacionales. Desde el IAA-CSIC se ha llevado a cabo el análisis de los datos y la interpretación de los resultados, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha contribuido con las observaciones realizadas con MuSCAT2. Instalado en el Telescopio Carlos Sánchez del Observatorio del Teide, este instrumento permite observar simultáneamente los tránsitos en diferentes bandas de color y proporcionó datos fotométricos de seguimiento del sistema TOI-1752.

También ha participado el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio, responsable de MuSCAT3, instalado en el telescopio Faulkes North del Observatorio Haleakala (Hawái) y cuyas observaciones multicolor de un tránsito completo proporcionaron la evidencia fotométrica desde tierra más sólida para la validación del planeta interior. El estudio cuenta asimismo con la participación de otros grupos de investigación internacionales. Además de datos obtenidos por el telescopio Carlos Sánchez, en este estudio se han utilizado datos de otros telescopios instalados en el Observatorio del Teide como SPECULOOS-North (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) o TTT (Two-meter Twin Telescope).