Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vertidos residuales en TenerifeTiempo en TenerifeJubilados canariosCD TenerifeLuto en La LagunaAccidente de tráfico en el sur de TenerifeGemelos tinerfeños Díaz GrahamCorazones de Tejina
instagramlinkedin

Golpes de calor

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

La mortalidad atribuida al calor supera ya los registros de los veranos más letales de la última década, aunque queda lejos del récord de 2003

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) estima que en lo que va de año se han producido 5.232 muertes achacables a las altas temperaturas, la cifra más alta desde que hay registros, 2.147 de ellas este mes de agosto.

Se han superado así las cifras de los que hasta ahora eran los dos veranos más letales desde 2015, cuando arranca la serie histórica del MoMo, que no cuantifica muertes reales sino que hace una proyección estadística cruzando datos de umbrales máximos de temperatura y defunciones de los registros civiles y las producidas otros años: el de 2022, cuando se contabilizaron 4.789, y el de 2023 (3.035).

No obstante, aún no se ha llegado a las del histórico verano de 2003, cuando unas 13.000 personas perdieron la vida en España a consecuencia de las altas temperaturas, que propició el diseño y puesta en marcha de un plan de prevención de los efectos del calor en la salud por parte del Ministerio de Sanidad.

Cada año se activa este plan el 15 de mayo; en este 2026, desde esa fecha y hasta este lunes, el MoMo estima un total de 5.232 defunciones.

Julio cerró con 2.025 muertes frente a las 1.060 de 2025, lo que le convirtió en el segundo con mayor mortalidad desde el de 2022, cuando se contabilizaron 2.217.

Mientras, y a falta de los datos definitivos (que tardan alrededor de una semana en consolidarse), agosto de 2026 registra este lunes 2.147, un número parecido a los del año pasado, que por ahora es el más letal desde 2015 con 2.172.

La inmensa mayoría de las defunciones de este verano, como en todos, se producen en los mayores de 65 años (5.048), especialmente en los de mas de 85, que suponen el 62 % del total con 3.256.

Noticias relacionadas

Asimismo, las mujeres, con el 60 % del total, son las más afectadas.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
  2. Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
  3. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  4. Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera
  5. Accidente múltiple en la autopista del Sur de Tenerife: tres heridos tras la colisión de dos coches y una moto en la TF-1 a su paso por Arona
  6. Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales
  7. Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
  8. Cestos y bollos de Santa Bárbara en Icod de los Vinos: el progreso también es sinónimo de fiesta y tradición

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

El calor satura las urgencias: de los golpes a las descompensaciones y nuevas enfermedades

El calor satura las urgencias: de los golpes a las descompensaciones y nuevas enfermedades

El restaurante escondido dentro de un estadio de Tenerife con menú diario por 10,50 euros: combina cocina canaria, venezolana y colombiana

El restaurante escondido dentro de un estadio de Tenerife con menú diario por 10,50 euros: combina cocina canaria, venezolana y colombiana

Los Texas Legends de la G League, el siguiente destino de los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham

Los Texas Legends de la G League, el siguiente destino de los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Ahorra al repostar: descubre los precios más bajos de Gasolina 95 y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este lunes 31 de agosto

Ahorra al repostar: descubre los precios más bajos de Gasolina 95 y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este lunes 31 de agosto

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid
Tracking Pixel Contents