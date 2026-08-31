¿Qué es la congelación de óvulos?, ¿lo cubre la sanidad pública?, ¿cuánto cuesta?: preguntas y respuestas sobre una de las técnicas más demandadas

La selección española de fútbol financiará la congelación de óvulos de sus jugadoras. Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro y exjugadora del FC Barcelona lo planteó a la federación y la RFEF ha respondido: está finiquitando un acuerdo con una clínica de fertilidad para sufragar tratamientos de preservación de óvulos a sus jugadoras.

Según publica el diario El País, el problema que quiere resolver la federación es estructural: la etapa de máxima exigencia deportiva coincide exactamente con los años de mayor fertilidad. Muchas futbolistas retrasan la maternidad y, cuando la deciden, llegan tarde.

En España, un reciente estudio de Dexeus Mujer ha constatado un descenso en la edad media de las mujeres que congelan óvulos para preservar su fertilidad, que ha pasado de los 38 a los 35 años. Pero, ¿qué es la congelación de óvulos?, ¿se financia el tratamiento en la sanidad pública?, ¿cuánto cuesta?... Estas son algunas de las respuestas a cuestiones que preocupan a las mujeres en un país donde la congelación de óvulos se ha disparado en la última década.

¿Qué es la preservación de la fertilidad?

La preservación de la fertilidad, avalada por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), es un conjunto de técnicas médicas que permiten conservar óvulos, espermatozoides o tejido reproductor para lograr un embarazo en el futuro

¿Qué es la congelación de óvulos?

La congelación de óvulos (o vitrificación de ovocitos) es un procedimiento médico que permite extraer, congelar y almacenar los óvulos no fecundados de una mujer para preservar su fertilidad y usarlos en el futuro. Es un método de congelación ultrarrápido que evita la formación de cristales de hielo en el interior de las células y el daño celular que estos producen. Permite conservar los óvulos con la misma calidad biológica que tenían en el momento de la congelación, idealmente antes de los 35 años, cuando la cantidad y calidad de los óvulos empiezan a disminuir.

¿Son muchas las mujeres que congelan óvulos?

Las mujeres españolas que congelan óvulos con el objetivo de retrasar su maternidad se han disparado en un 1.300% entre 2010 -año en que la Sociedad Española de Fertilidad hace el primer registro de criopreservación- y 2022.

¿Cuáles son las tasas de éxito?

Los datos referentes a la preservación de la fertilidad presentados por la SEF en 2025, relativos a 2023, hablan de una tasa de embarazo clínico del 63% en mujeres que preservaron la fertilidad por un motivo médico o social. Esta tasa es un 26% superior a la del año 2022, lo que indica una mejoría de la práctica en la técnica -que comenzó en 2010- y se prevé que la tasa de éxito siga creciendo a medida que las pacientes usen óvulos vitrificados más recientemente.

¿Hay algún límite legal de edad para congelar óvulos?

Según explican desde clínicas como Dexeus fertility, legalmente no hay un límite de edad establecido. Sin embargo, después de los 40 años se desaconseja. Se recomienda hacerlo antes de los 35 años para aumentar las posibilidades de lograr un embarazo y el nacimiento de un bebé sano en el futuro, ya que los óvulos pierden calidad con el paso de los años.

¿Es necesario obtener un mínimo de óvulos para congelar?

Depende de la edad en la que se haga el tratamiento. A menor edad, la cantidad será menor, porque la calidad es lo más importante y va asociada a la edad del ovario. De promedio se recomienda entre 10-15 ovocitos maduros vitrificados.

¿Financia la sanidad pública el tratamiento?

En España, la congelación de óvulos en la sanidad pública está sujeta a restricciones muy específicas. En 2014, la sanidad pública introdujo en su cartera de servicios la congelación de óvulos pero solo por cuestiones médicas. Por ejemplo, en el caso de mujeres que corren el riesgo de perder su fertilidad por tratamientos oncológicos, endometriosis o problemas hereditarios. Con excepciones: en 2024 Galicia adelantó que las mujeres de 30 a 35 años y sin patologías que afecten a su fertilidad podrían congelar óvulos en la sanidad pública. La medida se implantó paulatinamente: en 2026, de 34 a 35 años; en 2027, se ampliará a las de 32 y 33; y en 2028, estará ya disponible para las de 30 y 31 años.

¿Y si no lo cubre la sanidad pública?

Congelar óvulos de manera electiva (es decir, por una decisión personal de la mujer con el objetivo de retrasar su maternidad y no por problemas de salud) en España solo es posible en la sanidad privada, a diferencia de países como Francia, que la ofrecen dentro de su cartera de servicios.

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¿Cuánto cuesta el tratamiento?

Aunque las tarifas no son fijas, el tratamiento de congelación o vitrificación de óvulos en España cuesta entre 2.000 y 4.000 euros por ciclo completo. Incluye, visitas médicas, ecografías y análisis hormonales; estimulación ovárica: controles médicos durante el proceso con hormonas; punción ovárica: la cirugía menor para extraer los óvulos (suele incluir sedación) y vitrificación y custodia: el proceso de congelación rápida y el almacenamiento del primer año.