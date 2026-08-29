Guardia Civil
Expulsan de Ceuta a un marroquí condenado por adoctrinamiento terrorista
La Guardia Civil intercepta en un control a un joven que tenía prohibido el acceso a España desde 2023 y que aprovechó las recientes entradas masivas de migrantes para ingresar en la ciudad autónoma
EFE
La Guardia Civil ha localizado en Ceuta y posteriormente expulsado a Marruecos a un joven de nacionalidad marroquí que tenía prohibida la entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista.
Según han informado a EFE fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el migrante había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional por una condena.
La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.
Los primeros indicios apuntan a que el marroquí había permanecido escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad durante este tiempo de permanencia en Ceuta. La Guardia Civil trasladó al joven a la frontera con Marruecos, procediendo a su inmediata expulsión, según consta en la sentencia.
Los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en identificar a todos los que cruzaron en la avalancha, ante la convicción de que había muchas personas que estaban en situación de busca y captura y otras también tenían pendientes órdenes de expulsión.
Fuente: El Periódico
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