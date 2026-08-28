Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeRiesgo de inundacionesCD TenerifePlaya de BajamarCadáver en TenerifeNueva terapia visual en CanariasCB CanariasTerremotos en TenerifeRey de Noruega
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
  2. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  3. Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
  4. Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños
  5. Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
  6. Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación
  7. Canarias despide el verano con un eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: dónde verlo, cómo y a qué hora
  8. La costa de Anaga vuelve a temblar: el IGN registra al menos siete réplicas tras el terremoto 3,6 que sacudió la zona metropolitana de Tenerife

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Un inicio de curso esperanzador en el sur de Tenerife: el CEE Adeje abre sus puertas tras años de retraso

Un inicio de curso esperanzador en el sur de Tenerife: el CEE Adeje abre sus puertas tras años de retraso

Comprueba si tu coche podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: estos son los vehículos autorizados

Comprueba si tu coche podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: estos son los vehículos autorizados

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales

El restaurante del sur de Tenerife con casi 40 años de historia que sorprende con sus carnes y sus elaboraciones tradicionales
Tracking Pixel Contents