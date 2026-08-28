VIOLENCIA SEXUAL
Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos
La Fiscalía de Menores y la Junta de Castilla y León investigan una presunta agresión sexual a un menor de once años en un piso tutelado de Burgos
EFE
La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una posible agresión sexual a un menor de once años de origen colombiano por parte de uno de catorce de nacionalidad española en un piso tutelado en la capital burgalesa.
Así lo ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que ha indicado que la madre de la víctima puso una denuncia y que han separado a los dos menores mientras se realizan las pesquisas.
El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad, según estas mismas fuentes, que indican que la Consejería tuvo conocimiento el pasado fin de semana.
En el piso en el que tuvieron lugar los hechos, convivían seis menores, cuenta con la atención todo el día y con la presencia de al menos un "guardador" de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.
Nuevo Futuro cuenta con tres pisos tutelados en la provincia de Burgos, dos en la capital y otro en Aranda de Duero, que acoge a menores que no pueden vivir con sus familias y que tienen algún grado de protección de la Junta de Castilla y León.
- Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
- Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños
- Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
- Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación
- Canarias despide el verano con un eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: dónde verlo, cómo y a qué hora
- La costa de Anaga vuelve a temblar: el IGN registra al menos siete réplicas tras el terremoto 3,6 que sacudió la zona metropolitana de Tenerife