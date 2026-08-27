Cuatro terremotos al norte de Anaga son sentidos desde La Laguna a Santa Cruz

Cuatro terremotos sacudieron en la tarde de ayer la zona metropolitana de Tenerife. Los seísmos , que tuvieron magnitudes comprendidas entre 2,3 y hasta 3,6 mbLg, se registraron en el océano a varios kilómetros al norte de Anaga, haciendo temblar gran parte de la zona metropolitana de Tenerife.

Así lo informó ayer el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que estableció el epicentro de tres de los terremotos a una profundidad de entre 36 kilómetros y 34 kilómetros y un último a 16 kilómetros. Los movimientos se concentraron en apenas una hora: desde las 17:50 hasta las 18:50.

Pese a su profundidad, los terremotos llegaron a ser sentidos por una parte de la población. En concreto, se sintieron con una intensidad 2 (es decir, produjeron un leve balanceo) en El Portezuelo, La Cuesta, Santa Cruz de Tenerife, Tíncer y Valle Guerra. En este sentido, al menos una decena de personas rellenó los formularios del IGN tras haberlos sentido y al menos dos llegaron incluso a llamar al 112 para explicar lo que había ocurrido. Varias asociaciones de vecinos consultadas por este periódico aseguraron que no habían sentido ningún movimiento sísmico.

Como explicó Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, a este periódico, aunque no es habitual encontrar terremotos en esta zona, «tampoco es extraño que ocurran». Como recuerda, ya hubo hace poco un movimiento de tierra más fuerte aún al norte de Gran Canaria. «No tenemos un rectángulo en toda Canarias donde sea raro encontrar un terremoto de esta magnitud», insiste.

Cabe recordar que las zonas con más actividad sísmica en las inmediaciones de Tenerife son Las Cañadas del Teide y la franja de mar que separa Tenerife y Gran Canaria, conocida como la zona del volcán de Enmedio. En esta ubicación, de hecho, se produjo un terremoto de 4,1 hace apenas unos meses, en febrero de este año y es el lugar que ha registrado terremotos más fuertes en la historia reciente de Canarias. Estas dos zonas registran la mayor parte de los terremotos registrados anualmente en Canarias, siendo Tenerife la isla que más tiembla cada año.