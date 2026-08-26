Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUn paciente ataca a otro en el HUCArrollado por una embarcación en Las TeresitasVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeLas orcas de Marineland, a Loro ParqueRefugio Internacional para AnimalesMicroalgas en los Charcos de VallesecoPatrullera Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. Me pudo más la rabia que el miedo': Jesús González Correa, el joven que detuvo al pirómano en San José de los Llanos
  3. El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo
  4. Grave accidente en el norte de Tenerife: evacuado en helicóptero un motorista en estado crítico tras chocar contra un vehículo
  5. Los telescopios de Canarias detectan un 'faro' a 8.000 millones de años luz capaz de reconstruir la historia lumínica del Universo
  6. Un paciente psiquiátrico en Tenerife deja muy grave a otro en un hospital porque no lo dejaba dormir con sus ronquidos
  7. Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler
  8. Alcaldes y exalcaldes de Güímar se sentarán ante la justicia por vertidos de aguas residuales en febrero

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un viaje a 14.000 kilómetros de la Tierra: Canarias 'caza' un asteroide del tamaño de una guagua en la órbita de los satélites de GPS

Un viaje a 14.000 kilómetros de la Tierra: Canarias 'caza' un asteroide del tamaño de una guagua en la órbita de los satélites de GPS

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar

Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE

Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

Estas son las gasolineras más económicas para llenar el depósito este miércoles 26 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las gasolineras más económicas para llenar el depósito este miércoles 26 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents