La ULL reabre sus puertas aunque las clases no comenzarán hasta el 8 de septiembre

La Universidad de La Laguna (ULL) ha vuelto hoy martes a la actividad administrativa y de servicios tras el cierre de verano durante dos semanas, aunque la actividad académica no comenzará hasta el 8 de septiembre, fecha de inicio del curso 2026-27, que se prolongará hasta el 18 de diciembre.

Un día antes, el lunes 7 de septiembre, la universidad desarrollará una serie de actividades para recibir al alumnado de nuevo ingreso, detalla la institución académica en un comunicado. Cada facultad y escuela organizará ese día una jornada de bienvenida en la cual orientará al nuevo alumnado sobre aspectos concretos de sus estudios, instalaciones y cuestiones administrativas. Además, a partir de las 12:00 horas comenzará en el parking de la Facultad de Bellas Artes la fiesta 'Hola ULL', un evento con música en vivo, sorteos, food trucks y estands informativos, que supone la vertiente más lúdica y festiva de esa bienvenida.

Esa misma semana, el viernes 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Paraninfo, se desarrollará el solemne acto de apertura de curso, presidido por el rector, Francisco García, con presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

En cuanto al segundo cuatrimestre, su docencia comenzará tras los exámenes correspondientes al primero, el 25 de enero, y finalizará el 13 de mayo, para dar paso a un nuevo periodo de exámenes.

Preinscripción extraordinaria en grados

Tras la finalización en julio de la preinscripción ordinaria —durante la cual fueron repartidas alrededor de 4.000 plazas de primer curso—, mañana miércoles abrirá la preinscripción extraordinaria, en la cual la ULL adjudicará las 953 vacantes disponibles en 22 titulaciones.

Plazo de solicitud: Desde mañana a las 10:00 horas hasta el 28 de agosto a las 14:00 horas .

Desde mañana a las 10:00 horas hasta el . Grados con plazas disponibles: Antropología Social y Cultural; Arquitectura Técnica; Bellas Artes; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Contabilidad y Finanzas; Economía; Español: Lengua y Literatura; Estudios Clásicos; Estudios Francófonos Aplicados; Estudios Ingleses; Filosofía; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Historia del Arte; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; Ingeniería Civil; Ingeniería Química Industrial; Relaciones Laborales; Sociología; Tecnologías Marinas; y Turismo (tanto en La Laguna como en el Campus Sur de Adeje).

Antropología Social y Cultural; Arquitectura Técnica; Bellas Artes; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Contabilidad y Finanzas; Economía; Español: Lengua y Literatura; Estudios Clásicos; Estudios Francófonos Aplicados; Estudios Ingleses; Filosofía; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Historia del Arte; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; Ingeniería Civil; Ingeniería Química Industrial; Relaciones Laborales; Sociología; Tecnologías Marinas; y Turismo (tanto en La Laguna como en el Campus Sur de Adeje). Adjudicación y reclamaciones: Único listado de adjudicación y lista de espera el 2 de septiembre, con plazo de reclamaciones hasta las 14:00 horas del día siguiente.

Preinscripción extraordinaria en másteres

Se repartirán 538 plazas vacantes en 34 másteres y especialidades.

Plazo de solicitud: Abierto del 25 al 27 de agosto .

Abierto del . Lista provisional: 3 de septiembre (subsanación de errores hasta el 10 de septiembre).

(subsanación de errores hasta el 10 de septiembre). Lista definitiva: 18 de septiembre.

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