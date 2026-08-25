La ULL reabre sus puertas aunque las clases no comenzarán hasta el 8 de septiembre
Un día antes, el lunes 7 de septiembre, la universidad desarrollará una serie de actividades para recibir al alumnado de nuevo ingreso
La Universidad de La Laguna (ULL) ha vuelto hoy martes a la actividad administrativa y de servicios tras el cierre de verano durante dos semanas, aunque la actividad académica no comenzará hasta el 8 de septiembre, fecha de inicio del curso 2026-27, que se prolongará hasta el 18 de diciembre.
Un día antes, el lunes 7 de septiembre, la universidad desarrollará una serie de actividades para recibir al alumnado de nuevo ingreso, detalla la institución académica en un comunicado. Cada facultad y escuela organizará ese día una jornada de bienvenida en la cual orientará al nuevo alumnado sobre aspectos concretos de sus estudios, instalaciones y cuestiones administrativas. Además, a partir de las 12:00 horas comenzará en el parking de la Facultad de Bellas Artes la fiesta 'Hola ULL', un evento con música en vivo, sorteos, food trucks y estands informativos, que supone la vertiente más lúdica y festiva de esa bienvenida.
Esa misma semana, el viernes 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Paraninfo, se desarrollará el solemne acto de apertura de curso, presidido por el rector, Francisco García, con presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
En cuanto al segundo cuatrimestre, su docencia comenzará tras los exámenes correspondientes al primero, el 25 de enero, y finalizará el 13 de mayo, para dar paso a un nuevo periodo de exámenes.
Preinscripción extraordinaria en grados
Tras la finalización en julio de la preinscripción ordinaria —durante la cual fueron repartidas alrededor de 4.000 plazas de primer curso—, mañana miércoles abrirá la preinscripción extraordinaria, en la cual la ULL adjudicará las 953 vacantes disponibles en 22 titulaciones.
- Plazo de solicitud: Desde mañana a las 10:00 horas hasta el 28 de agosto a las 14:00 horas.
- Grados con plazas disponibles: Antropología Social y Cultural; Arquitectura Técnica; Bellas Artes; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Contabilidad y Finanzas; Economía; Español: Lengua y Literatura; Estudios Clásicos; Estudios Francófonos Aplicados; Estudios Ingleses; Filosofía; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Historia del Arte; Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; Ingeniería Civil; Ingeniería Química Industrial; Relaciones Laborales; Sociología; Tecnologías Marinas; y Turismo (tanto en La Laguna como en el Campus Sur de Adeje).
- Adjudicación y reclamaciones: Único listado de adjudicación y lista de espera el 2 de septiembre, con plazo de reclamaciones hasta las 14:00 horas del día siguiente.
Preinscripción extraordinaria en másteres
Se repartirán 538 plazas vacantes en 34 másteres y especialidades.
- Plazo de solicitud: Abierto del 25 al 27 de agosto.
- Lista provisional: 3 de septiembre (subsanación de errores hasta el 10 de septiembre).
- Lista definitiva: 18 de septiembre.
Estudiantes de continuación (segundo curso o superior)
- Plazo adicional de matrícula: Del 2 al 6 de septiembre para quienes no formalizaron la matrícula en el periodo ordinario de julio.
- Modificación de matrícula: Solicitudes por errores materiales abiertas hasta el 18 de septiembre a través de la sede electrónica.
- Otros trámites: En el portal de matrícula se pueden gestionar cambios de turno, cambios de grupo o la anulación parcial/total de asignaturas.
- Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
- Este Tenerife es un primor
- El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre
- Los telescopios de Canarias detectan un 'faro' a 8.000 millones de años luz capaz de reconstruir la historia lumínica del Universo
- Herido grave un joven en Tenerife tras precipitarse desde varios metros de altura
- Orden de alejamiento del Teide para un hombre que fue pillado 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo en el Parque Nacional
- Cervera rebaja la euforia tras el buen comienzo del CD Tenerife: 'Nos quedan 44 puntos para vivir tranquilos
- El Heliodoro brinda a Aitor Sanz la despedida que se merece una leyenda del CD Tenerife