El truco para que los plátanos duren más tiempo: el error que muchos cometen al guardarlos en casa

El plátano es una de las frutas más consumidas en España y un alimento habitual en muchos hogares durante todo el año. Su sabor, su aporte energético y su facilidad para comerlo en cualquier momento lo han convertido en un básico de la cesta de la compra. Sin embargo, también tiene un pequeño inconveniente: su rápida maduración puede hacer que pase de estar en su punto a quedar demasiado blando en pocos días.

Esta situación es especialmente conocida en zonas donde las temperaturas son más elevadas, como ocurre en Canarias, donde el calor ambiental puede acelerar el proceso de maduración y obligar a buscar nuevas formas de conservar durante más tiempo una fruta que forma parte de la identidad agrícola del Archipiélago gracias al Plátano de Canarias.

La clave para alargar su vida útil está en entender cómo madura esta fruta y dónde conviene colocarla una vez llega a casa. Aunque durante años se ha extendido la idea de que los plátanos nunca deben entrar en la nevera, los expertos matizan esta recomendación y señalan que depende del momento de maduración en el que se encuentren.

El motivo por el que los plátanos se ponen negros tan rápido

Los plátanos son una fruta climatérica, lo que significa que continúan madurando después de ser recolectados. Durante este proceso producen etileno, un gas natural que acelera los cambios en la fruta y provoca que la piel pase del color amarillo al marrón.

Este proceso es normal y no significa que el alimento esté en mal estado. De hecho, un plátano con manchas oscuras suele tener una pulpa más dulce y una textura más cremosa, aunque muchas personas prefieren consumirlo cuando todavía está firme.

El problema aparece cuando varios plátanos permanecen juntos durante días, cerca de otras frutas que también liberan etileno o en zonas de la cocina con cambios constantes de temperatura. En verano, especialmente en viviendas con temperaturas elevadas, la maduración puede acelerarse.

Imagen Plátano de Canarias / La Provincia / DLP

El truco del tallo para que aguanten más días

Uno de los métodos más conocidos para retrasar este proceso consiste en cubrir el tallo de los plátanos. La razón es sencilla: esta zona es uno de los puntos por los que se libera parte del etileno.

Al envolver la punta del racimo con papel film, papel de aluminio o algún material que reduzca el contacto con el aire, se consigue ralentizar la emisión de este gas y retrasar la maduración.

No es necesario envolver cada plátano por separado. Basta con proteger la zona del tallo, especialmente si se han comprado varios juntos y se quiere que mantengan durante más tiempo una textura firme.

Además, los especialistas recomiendan separar los plátanos de otras frutas para evitar que el etileno acelere también la maduración de los alimentos cercanos.

Una piña de plátanos durante la erupción de La Palma. / Andrés Gutiérrez

¿Es malo guardar los plátanos en la nevera?

Durante mucho tiempo se ha repetido que meter los plátanos en la nevera es un error porque la piel acaba oscureciéndose. Sin embargo, esta afirmación necesita algunos matices.

El frío puede afectar al aspecto exterior de la cáscara, que puede adquirir tonos marrones o negros antes de lo habitual. Pero esto no significa que el interior esté estropeado. De hecho, una vez que el plátano ha alcanzado el punto de maduración deseado, el frigorífico puede convertirse en un aliado para conservarlo durante más tiempo.

La recomendación habitual es no meterlos en la nevera recién comprados si todavía están verdes o poco maduros. En ese momento lo más adecuado es dejarlos a temperatura ambiente hasta que alcancen el punto que se busca.

Cuando ya están maduros y no se van a consumir inmediatamente, guardarlos en el frigorífico puede ayudar a retrasar el deterioro de la pulpa durante varios días. Antes de comerlos, conviene dejarlos unos minutos fuera para recuperar parte de su aroma y textura.

El lugar de la cocina donde nunca deberían estar

Otro de los errores frecuentes es colocar los plátanos junto a una ventana, cerca del horno o en zonas donde reciben calor directo. Estos cambios de temperatura aceleran su maduración y hacen que pierdan antes su firmeza.

Los expertos aconsejan mantenerlos en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa. Una despensa o una zona ventilada puede ser una buena alternativa cuando la temperatura de la vivienda lo permite.

También existen otros trucos populares, como guardarlos colgados para evitar golpes en la piel o utilizar recipientes cerrados que reduzcan el contacto con el aire. La eficacia de estos métodos depende de las condiciones de cada hogar, pero todos parten de la misma idea: reducir los factores que aceleran la maduración.