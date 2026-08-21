Ejército del Aire
Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios
El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
MADRID
El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.
En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.
El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.
- Una ONG pide mediación del Gobierno de Canarias para salvar la histórica Casa del Caminero en San Andrés
- Muere una mujer tras ser rescatada del mar en la playa de Las Teresitas
- La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra
- Fichas de plata, sangre de Teide: cinco tinerfeños que juegan en Segunda fuera del Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria tradicional: platos caseros, buen vino y precios económicos
- CD Tenerife - UD Almería: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- Es oficial: la Unión Europea cambia las normas para viajar y este nuevo requisito será obligatorio para muchos viajeros
- Vecinos de El Pris se quejan por el desalojo de una concentración pacífica contra una obra insular