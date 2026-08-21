Científicos crean una herramienta gratuita para seguir en tiempo real los terremotos de Granada y su evolución

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un visor de acceso abierto para seguir los terremotos registrados en Granada desde el pasado 15 de agosto. La herramienta incorpora los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y permite visualizar sobre mapas geológicos y de satélite dónde se producen los seísmos, cómo evoluciona la serie sísmica y qué relación tienen con las principales fallas activas de la zona.

El CSIC ha puesto en marcha una nueva herramienta para facilitar el seguimiento de la actividad sísmica registrada en la Vega de Granada durante los últimos días. Se trata de un visor de acceso abierto que permite consultar de forma gráfica la localización y la evolución temporal de los terremotos y situarlos sobre diferentes mapas. Entre otras posibilidades, la plataforma permite comprobar su proximidad a las fallas activas de Granada.

La herramienta se ha desarrollado después de la actividad sísmica registrada desde el 15 de agosto, fecha en la que el CSIC activó su Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) para prestar apoyo científico y técnico a las autoridades encargadas de gestionar la situación.

Un visor para consultar los terremotos de Granada en tiempo real

Una de las principales características del nuevo visor es que incorpora información procedente de fuentes científicas oficiales. Los terremotos registrados en la zona se muestran utilizando los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según explica el CSIC, esta información se consulta en tiempo real cada vez que se abre la herramienta.

De este modo, el visor va incorporando los nuevos terremotos que se producen y permite observar cómo evoluciona la serie sísmica de Granada.

La herramienta muestra tanto la distribución espacial de los seísmos como su evolución en el tiempo, lo que facilita comprobar en qué lugares se concentran los terremotos y cómo cambia la actividad a medida que se registran nuevos movimientos.

También incluye información histórica de los terremotos registrados entre 2015 y 2026, obtenida a partir de los datos del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).

Los terremotos, sobre mapas geológicos y de satélite

El visor no se limita a señalar los epicentros de los terremotos. Los usuarios pueden consultar los movimientos sísmicos sobre mapas geológicos y mapas obtenidos por satélite, lo que permite contextualizar mejor la localización de cada evento.

Una de las funciones más relevantes es la posibilidad de observar la relación entre los terremotos registrados y las principales fallas activas existentes en la zona. Para ello se utilizan los datos de la base QAFI, desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), que recoge información sobre las principales fallas activas de la península ibérica. La combinación de estas fuentes permite disponer en un mismo espacio de información sobre terremotos recientes, antecedentes sísmicos y estructuras geológicas.

El CSIC analiza la serie sísmica iniciada el 15 de agosto

El desarrollo del visor forma parte de las actuaciones del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC, activado tras los terremotos registrados en Andalucía. La responsable de emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador de riesgos geológicos, Juan Carlos García, se encargan de coordinar este grupo científico. En el dispositivo participan especialistas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC).

Desde su activación el 15 de agosto, los investigadores están estudiando distintos parámetros de los terremotos registrados en Granada, como su localización, profundidad y evolución temporal. También analizan su posible relación con las fallas activas presentes en la zona.

Qué estudian los científicos tras los terremotos de Granada

Otro de los aspectos que analiza el equipo del CSIC es la evolución de las réplicas posteriores a los terremotos de mayor magnitud. Los científicos emplean modelos para estudiar el comportamiento de la actividad sísmica durante las horas y los días siguientes a los principales eventos y analizar la posible activación de fallas próximas.

Estos trabajos permiten caracterizar mejor cómo está evolucionando la serie sísmica y proporcionar información científica a los organismos encargados de la gestión de la emergencia.

El GADE participa además en las reuniones del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, convocadas por la Junta de Andalucía. En estos encuentros se estudia la evolución de los terremotos registrados en Granada, se valoran las posibles incidencias y se coordina el seguimiento científico y operativo.

¿Se pueden predecir los terremotos?

El CSIC y las autoridades responsables de la emergencia insisten en una cuestión especialmente importante ante episodios de actividad sísmica: los terremotos no se pueden predecir.

El análisis de las réplicas, las fallas y la evolución de una serie sísmica permite a los científicos conocer mejor el comportamiento de estos fenómenos, pero no permite determinar con precisión cuándo o dónde se producirá un nuevo terremoto. Por este motivo, las autoridades destacan la importancia de conocer las medidas de autoprotección ante un terremoto para reducir sus posibles consecuencias.

La Junta de Andalucía dispone de una guía básica de protección ante terremotos en la que se recogen recomendaciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un movimiento sísmico.

Asesoramiento científico ante emergencias

La actuación puesta en marcha en Granada se enmarca en el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) del CSIC. Este mecanismo permite movilizar investigadores y recursos científico-técnicos de diferentes centros del organismo cuando se produce una situación de emergencia.

El objetivo es poner el conocimiento científico a disposición de las administraciones públicas para ayudar en la toma de decisiones. En este contexto, el GADE funciona como enlace entre los investigadores, los responsables de gestionar las emergencias y la sociedad.

El nuevo visor de los terremotos de Granada se incorpora ahora a esas herramientas de seguimiento y permite también a cualquier ciudadano consultar de manera abierta la evolución de la actividad sísmica registrada desde el pasado 15 de agosto.

Fuente: El Correo de Andalucía