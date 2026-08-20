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En la Sierra de San Vicente

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Por el momento no se han encontrado indicios de la presencia del felino avistado supuestamente por un repartidor

Imagen de archivo de un león.

Imagen de archivo de un león. / TOMASZ GZELL / EFE

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EFE

Toledo

La Guardia Civilmantiene este jueves, al menos hasta mediodía, la búsqueda de un león en la Sierra de San Vicente (Toledo), avistado supuestamente por un repartidor, aunque por el momento no se han encontrado indicios de su presencia y los núcleos zoológicos contactados no han comunicado la ausencia de ningún animal.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han señalado a EFE que la búsqueda se ha reactivado esta mañana con drones y un helicóptero.

La búsqueda del animal se activó ayer miércoles tras una llamada al servicio de urgencias y emergencias 112 de un repartidor que trabajaba por la zona y que dijo que había divisado un león en la zona del convento del Piélago, en la Sierra de San Vicente, al noroeste de la provincia de Toledo.

En concreto, el aviso fue en las proximidades de la carretera TO-1375 a la altura del kilómetro 9, una vía que conecta las localidades de El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Delegación del Gobierno ha señalado que "no hay novedades" en cuanto a la búsqueda y que se mantiene el operativo preventivamente al menos hasta este mediodía.

La Guardia Civil ha indagado en el núcleo zoológico de Hinojosa de San Vicente (Toledo) y en otros de la Comunidad de Madrid y algunos más alejados, por si el animal hubiera salido de allí.

Del mismo modo, la Guardia Civil también está haciendo comprobaciones de la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características físicas -sobre todo el pelaje- similares a los leones.

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Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

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