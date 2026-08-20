Casa Real
Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí
El empresario, navegante y uno de sus amigos más íntimos del rey emérito, con quien compartió durante casi medio siglo su pasión por la vela, falleció este miércoles a los 92 años
EFE
El rey Juan Carlos I ha viajado este jueves por la mañana a Barcelona para asistir al funeral del empresario y navegante José Cusí Ferret, fallecido este miércoles a los 92 años, uno de sus amigos más íntimos y con quien compartió durante casi medio siglo su pasión por la vela.
Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas al rey emérito, que han precisado que Juan Carlos I ha abandonado ya Barcelona después de despedirse de Cusí, una persona con quien mantuvo una estrecha relación que tuvo como principal nexo la navegación y, especialmente, la saga de veleros 'Bribón'.
La amistad entre ambos se estrechó a comienzos de los años setenta, cuando el entonces príncipe Juan Carlos acudió a Barcelona para preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde compitió en la clase Dragón. Cusí fue uno de los ayudantes del equipo español durante su preparación.
En casi cuarenta años se sucedieron quince embarcaciones con ese nombre, con las que lograron, entre otros títulos, cinco Copas del Rey, dos Sardinia Cup, doce Copas de España, once trofeos Conde de Godó, una Copa de la Reina, tres Trofeos Príncipe de Asturias y dos Campeonatos de Europa.
La relación entre ambos fue mucho más allá de las regatas. El empresario barcelonés pertenecía al reducido círculo de confianza del rey emérito.
Fuente: El Periódico
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