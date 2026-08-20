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Seísmo

Granada vuelve a temblar de madrugada con un nuevo terremoto de 3,4

El movimiento de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar prolonga la actividad sísmica que comenzó el pasado sábado y suma tres días de temblores continuados en la provincia

Daños causados por el terremoto del martes a la ciudad de Granada

Daños causados por el terremoto del martes a la ciudad de Granada / María Ruiz / EFE

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Ana Ramos Caravaca

La tierra ha vuelto a temblar la madrugada de este jueves, 20 de agosto, en Granada y su área metropolitana. Emergencias 112 Andalucía ha informado de un nuevo terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar, dentro de la serie sísmica que afecta a la provincia desde el pasado sábado y que suma tres días de temblores continuados.

El movimiento ha sido sentido en distintos municipios del entorno de Granada. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha recibido siete llamadas procedentes de Granada capital, Armilla, Maracena, Las Gabias y Alhendín relacionadas con el seísmo. Por el momento, no hay constancia de daños, según ha informado el servicio de emergencias.

Este nuevo temblor prolonga una actividad sísmica que mantiene en alerta a Granada desde mediados de agosto. Desde el pasado sábado se han registrado cientos de terremotos en la Vega, la mayoría de pequeña magnitud, aunque varios han sido claramente percibidos por la población. Los especialistas describen el episodio como una serie sísmica compleja, relacionada con la interacción de diferentes fallas de la zona, cuya evolución no puede predecirse.

Uno de los momentos de mayor intensidad se produjo en la madrugada del sábado 15 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 5 con epicentro en el entorno de Alhendín despertó a buena parte del área metropolitana. Tres días después, el martes 18, Granada sufrió una nueva sucesión de fuertes movimientos, entre ellos un seísmo de magnitud 4,8, acompañado de varios terremotos de magnitud superior a 4. Aquella jornada dejó tres heridos leves, numerosos daños materiales y desalojos preventivos, especialmente en Las Gabias.

Las inspecciones realizadas desde entonces han constatado que los daños se concentran principalmente en grietas, cornisas, revestimientos y otros elementos no estructurales. Hasta este miércoles habían sido revisadas 580 viviendas, de las que 14 requerían medidas de seguridad antes de poder volver a ocuparse. No se habían detectado daños estructurales generalizados y espacios como la Alhambra han ido recuperando la actividad con medidas preventivas.

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Ante la continuidad de los movimientos, Emergencias 112 insiste en seguir las medidas de autoprotección y consultar siempre información procedente de fuentes oficiales. Los expertos recuerdan además que, aunque se puede monitorizar la evolución de la serie, no es posible anticipar cuándo se producirá el siguiente terremoto ni qué magnitud tendrá.

Fuente: El Correo de Andalucía

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