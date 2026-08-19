Es oficial: la Unión Europea cambia las normas para viajar y este nuevo requisito será obligatorio para muchos viajeros

La forma de entrar en Europa cambia para determinados viajeros con la puesta en marcha del Sistema de Entradas y Salidas (EES), una nueva herramienta digital impulsada por la Comisión Europea que sustituye los tradicionales sellos en el pasaporte por un registro electrónico.

El nuevo sistema introduce además un requisito obligatorio para muchos ciudadanos que quieran acceder al espacio Schengen, la identificación biométrica al cruzar las fronteras exteriores europeas.

Adiós a los sellos del pasaporte

Los controles fronterizos que debían realizar los viajeros incluían la revisión manual del documento y el correspondiente sello físico en el pasaporte. Con el EES, estos registros pasan a almacenarse en una base de datos digital que recoge información sobre las entradas y salidas de los viajeros.

El objetivo de la medida es conseguir controles eficaces entre los diferentes países miembros, además de facilitar la detección de personas que superen el tiempo máximo permitido de estancia, ya que pueden permanecer hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días en los países del espacio Schengen.

El nuevo EES será más seguro y restrictivo / Unión Europea

Un cambio importante

La normativa entró en vigor el pasado 10 de abril y afecta a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen que viajen por Europa durante estancias cortas. Dese la UE, explican que si el viajero llega a un paso fronterizo por primera vez desde que el ESS entró en vigor "tendrá que facilitar sus datos personales. Los agentes de control de pasaportes tomarán una foto de su cara o escanearán sus impresiones dactilares".

Por el contrario, si ya ha cruzado las fronteras de los países europeos utilizando el EES, "la fotografía de su cara o sus impresiones dactilares ya estarán registrados en el EES. Los agentes encargados del control de pasaportes solo verificarán las impresiones dactilares y la fotografía, lo que llevará menos tiempo", aclaran.

Un nuevo sistema para controlar las fronteras europeas

El EES forma parte de la estrategia de la Unión Europea para modernizar los controles fronterizos y mejorar la movilidad de los viajeros.

La finalidad de este sistema es que las autoridades puedan registrar automáticamente cuándo una persona entra o sale del territorio Schengen y reforzar la seguridad.