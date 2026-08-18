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Más ansiedad y menos bienestar: el impacto de las redes sociales en los adolescentes

Meta se enfrenta a juicio en EEUU por los daños de las redes sociales a los jóvenes, una tendencia constatada en decenas de investigaciones académicas

Dos adolescentes, con sus móviles.

Dos adolescentes, con sus móviles. / Ferran Nadeu

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Olga Pereda

Madrid

En España, el 78% del alumnado de 5º y 6º de primaria ya está registrado en alguna red social y el 43% lo está en tres o más. Casi ocho de cada diez siguen a algún influencer (instagramer, youtuber, streamer, gamer) y el 21% está convencido de que se podrá convertir en uno de ellos, según un reciente informe de Red.es y Unicef, que advierte de que uno de cada diez chavales y chavalas de entre 11 y 18 años se considera adicto al móvil. En pleno juicio a Meta en EEUU por los daños de las redes sociales a los jóvenes, analizamos algunas de las investigaciones académicas que han dejado claro que el uso problemático o abusivo de las plataformas no sale gratis en términos de salud mental. Casi todos los estudios detectan una asociación estadística entre las redes sociales y el malestar juvenil.

Instagram, la peor valorada

Instagram, la peor valorada

Un estudio británico llevado a cabo en 2017 por la Royal Society for Public Health (RSPH) concluye que Instagram es la red social con el impacto más negativo sobre la salud mental y el bienestar de los jóvenes. Los 1.500 chicos y chicas de entre 14 y 24 años que participaron en la encuesta valoraron, basándose en su propia experiencia, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y YouTube y sus efectos sobre 14 factores. Entre ellos, ansiedad, depresión, soledad, sueño, imagen corporal, bullying, baja autoestima y FoMO (miedo a perderse algo). De más perjudicial a menos, el ranking fue: Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y YouTube. La RSPH destacó que las dos plataformas que tienen como punto fuerte las imágenes, Instagram y Snapchat, podrían estar contribuyendo a sentimientos de insuficiencia y ansiedad entre los jóvenes.

En función de la clase social

En función de la clase social

Con datos de más de 145.000 adolescentes de 35 países del Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha publicado en 2026 un estudio que sentencia que el uso problemático de las redes sociales está asociado con un peor bienestar mental y una menor satisfacción con la vida. El impacto negativo es mayor entre los adolescentes de familias con menor nivel socioeconómico.

Las chicas, peor

Las chicas, peor

En 2025, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) publicó los resultados de una investigación sobre Instagram y TikTok realizada con una muestra de más de mil adolescentes españoles de entre 12 y 18 años. Según sus conclusiones, el bienestar psicológico es uno de los aspectos peor valorados por los chicos y chicas que usan estas plataformas. El efecto percibido es especialmente negativo entre las chicas. Los investigadores apuntan como posibles explicaciones una mayor exposición, la presión relacionada con la imagen y el aspecto físico y una mayor necesidad de validación externa.

Ideación suicida

Ideación suicida

El uso problemático de las redes sociales también está relacionado con una mayor ideación suicida, según otro estudio de la Universidad de Málaga de 2026 en el que se monitorizó a 517 adolescentes españoles con una edad media de 13,4 años. Los autores concluyen que la comparación social podría contribuir a este proceso: la exposición frecuente en redes a representaciones idealizadas de la vida de compañeros e influencers puede generar sentimientos de inferioridad, insatisfacción y fracaso personal. Algunos adolescentes podrían interpretar que no alcanzar esos estándares es culpa suya, reforzando la vergüenza y una percepción negativa de sí mismos. El estudio habla específicamente no de usar mucho las redes, sino de hacer un uso problemático.

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Desinformación

Desinformación

La desinformación en redes es un fenómeno estructural que no se distribuye de forma homogénea, sino que se concentra en ámbitos sensibles del debate público, teniendo como principales víctimas a políticos, periodistas y jueces. El resultado de tanta noticia falsa, descontextualizada o manipulada es “la erosión de la confianza en instituciones clave del sistema democrático”. Esta es una de las conclusiones de 'Entre el ruido y los datos', un estudio de Fad Juventud que disecciona mil mensajes publicados en X (antes Twitter) y advierte de que casi el 20% contienen desinformación, con especial incidencia en las áreas de migración, justicia y política. Un 45% de las menciones desinformadoras están alineadas ideológicamente con la extrema derecha.

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Fuente: El Periódico

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