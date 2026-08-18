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El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo

Este año se ofrecen 879.213 plazas.

Este año se ofrecen 879.213 plazas. / IMSERSO / Europa Press

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EFE

Madrid

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027, en la que se mantiene la novedad introducida en la anterior, plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, según ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.

En total, se han reservado 7.447 plazas a 50 euros destinadas a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social.

Además, se ha reservado un porcentaje de plazas para que aquellos usuarios que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.

Casi 900.000 plazas

En total, este año se ofrecen 879.213 plazas, de las que el 50,1 % (440.284) se destinan para turismo peninsular, el 25,9 % (228.142) para insular y el 23,9 % (210.787) para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Una pareja de jubilados descansa en la playa 24/02/2017 Viajes del IMSERSO. Cuenta con cerca de un millón de plazas y participan de más de 300 hoteles de toda España ECONOMIA SOCIEDAD

Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso. / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes -las que tienen más puntuación en un baremo en el que tiene en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió al primera opción, entre otras- y el 15 de septiembre para no preferentes.

Para el resto de autonomías, y también Ceuta, el plazo se abre un día después.

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Además, para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas, se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación.

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